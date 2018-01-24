蔡英文談台灣價值 鍾沛君：難道指10「ㄎㄧㄤ事」？

2018-01-24 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨發言人鍾沛君。記者黃義書／攝影 分享 facebook

總統蔡英文近日要求台北市長柯文哲須再次確認「台灣價值」，才能重獲綠營者支持，引發何謂「台灣價值」論戰。國民黨發言人鍾沛君今盤點蔡上任後十件「ㄎㄧㄤ事」，要蔡不要再綁架台灣，若仍要提自己代表2300萬人民，請先「-1」扣除鍾。

鍾沛君表示，所謂的「價值」不是空口說白話，而要從人的「行為」具體展現，但蔡總統倡言「台灣價值」，還嚴以律人要柯文哲看齊，遭柯回嗆「我也很想知道她的台灣價值是什麼？」但滿臉黑人問號的，又豈止柯文哲。

鍾沛君表示，若現在辦一個與蔡總統連結的「台灣價值」徵文大賽，最會被想到的可能有十件事：

一、上任後月花六萬聘五星御廚，難道台灣價值是「不顧觀感，吃好吃巧」嗎？

二、酷暑全台用電拉警報，吹冷氣吹到穿長袖，難道台灣價值是「用愛發電，冷涼卡好」嗎？

三、出訪租用高價班機，難道台灣價值就是「我是大小姐」嗎？

四、坐駕是史上最貴2500萬奧迪防彈座車，難道台灣價值是「我就是要用最貴的」嗎？

五、上任後承諾一張張跳票，難道台灣價值是「髮夾彎」？

六、用春節回家班機當成航線爭議籌碼，難道台灣價值是「打自己小孩」嗎？

七、上任前標榜最會溝通，上任後拒馬封路處處不通，難道台灣價值是「拒馬尖刺蛇龍」嗎？

八、許願基本工資上漲，難道台灣價值就是「空想夢想坐著想」嗎？

九、過去說勞工是心中最軟一塊，難道台灣價值是「背叛」嗎？

十、勞基法一年二修，還越修越惡，難道台灣價值是「不進反退」嗎？

鍾沛君質疑，蔡總統要柯文哲確認台灣價值勢必「身體力行」，難道蔡總統就是用上述這十件事體現台灣價值嗎？鍾揶揄，蔡實在是個有趣的人，身處政治染缸最深處，理應浸透沾染各種庶民語言，蔡卻總能「空靈登場」，說著近乎不食人間煙火的話。

鍾沛君呼籲，蔡總統不要再綁架「台灣」，若之後仍要提起台灣2300萬同胞云云，拜託幫她先「-1」，她對「寫作文似治國」的總統敬謝不敏。