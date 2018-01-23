蔡賴不合 蔡總統釋疑「不解為何有此傳聞」

2018-01-23 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統蔡英文在媒體專訪時，反駁她與行政院長賴清德不合的傳聞，強調兩人溝通的情況「甚至比林全還要好」。聯合報資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

外界曾有傳聞指稱，蔡英文總統與行政院長賴清德的關係不合，蔡總統前天接受媒體專訪時表示，不曉得這個不合說是從哪裡來，「我們溝通的情況很好」，甚至在很多事情的溝通程度上，或是難易度上，都不會比行政院前院長林全，甚至比林全還要好。

蔡總統甚至在主持人追問下表示，對賴清德的表現「很滿意」，她說，賴清德處理事情處理的很好。至於主持人要蔡總統對賴清德打分數，蔡總統回答說，政治人物是不可以用分數來打的。

關於和賴清德的關係，蔡總統說，她不曉得這個不合說是從哪裡來，這不是她的主觀的感覺，不論外面怎麼講，她的主觀感受沒有這樣的感受，她和賴清德溝通情況很好，每周大概至少見面兩、三次，很多事情都會交換意見。蔡總統甚至說，和賴清德溝通，有時甚至比林全還要好，她認為是因為她和賴清德都有選舉的經驗，很多政治的問題的處理上，她和賴的共識程度會比較高。

蔡總統還舉了賴清德的身材為例說，賴清德剛開始來開會的時候，她都因為賴清得以前做市長的時候，肚子稍微有點大了一點，所以開會的時候，常會吃桌上的點心，都會提醒賴要節制一點，近來看賴的肚子小好多，連高雄市長陳菊都說賴清德現在的身材好好，可見賴清德真的很賣力的在工作行程奔波。

蔡總統也透露，有一天晚上，她的保密電話響了，以往保密電話這麼晚打，多半是國安體系的，國安體系晚上打電話都是很難處理的事情，那天她接起電話，知道是賴清德打來，當下覺得很高興。

主持人也以林全英說敢挑戰蔡總統，賴清德有挑戰她嗎？蔡總統說，賴清德會用一個比較委婉的方式，通常她和賴都是有商有量，可以解決問題的。主持人追問對賴清德有抱怨嗎？蔡總統說，倒也沒有，到現在也沒有，有些不同的地方，我們也都相互尊重，所以她不解外面為什麼有這樣的傳聞。

至於賴清德是否有可能去選台北市或新北市長，蔡總統說，賴清德現在是行政院長，賴清德自己的認知是必須把行政院長的工作做好，她跟賴清德有一個很重要的共識就是說，必須要合力的把這個執政做成功，這是對民進黨支持者、對黨、對國家最大的責任。