綠縣市長提名廝殺 蔡英文：初選結束會團結

2018-01-23 02:18 中央社 台北23日電



高雄市長陳菊出書「花媽心內話」引起黨內爭議，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文，今天被問到這件事是否傷到花媽，總統說：「我們社會整體還是對菊姊是非常尊敬的，我們黨，這個國家，都視她是一個很重要的資產。」

對於黨內縣市長提名初選競爭激烈，包括高雄市和台南市，被形容廝殺見骨，蔡總統認為，這是一時性的，民進黨都是這樣，等初選結束以後，大家就團結了。

三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」今晚播出總統蔡英文接受主持人鄭弘儀專訪。

被問到2018年縣市長選舉，民進黨的目標是多少席？什麼樣算輸？什麼情形算贏？蔡總統未答多少席次，她強調，2018年選舉是這樣看，要以這次選舉來累積改革的能量，讓改革的續航力能夠增加，「這是我們2018年最重要的使命」。

她說，2018年這一局一定會做最好的布局，也有必勝的決心，因為要累積改革的能量，需要這種社會支持的能量。

對於外界質疑新北市長選舉民進黨沒有明星級的戰將？蔡總統說，民進黨的戰將如雲，新北市長選舉這局要由誰來出馬，是民進黨內還在持續討論的一件事情。

面對主持人逐一點名對相關縣市的縣市選舉是不是有信心？蔡總統都感到樂觀，包括嘉義市長涂醒哲做了很多的事情，希望他能夠用力的去溝通，用力的講，也期待嘉義市的市民可以用心的體會耐心的聽他講。

對於主持人提問，雲林的民進黨滿分裂的，民主聖地宜蘭似乎也有一點危險，蔡總統也說，一旦選舉開始，大家都會團結。她並指出，如果我們候選人可以整合得好，宜蘭也並不是大家想像中的那麼悲觀。

另外，蔡總統也表示，她最近有請李登輝前總統到家裡吃飯，因為這個官邸，也是李總統住很久的地方，因此請李前總統回來看看，而李前總統針對外交兩岸的事情，也有給她一些建議。