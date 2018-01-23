親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統縱談施政
藍綠各黨拚選戰
手足風險藏危機
政治
軍事
綜合

綠縣市長提名廝殺 蔡英文：初選結束會團結

2018-01-23 02:18中央社 台北23日電

高雄市長陳菊出書「花媽心內話」引起黨內爭議，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文，今天被問到這件事是否傷到花媽，總統說：「我們社會整體還是對菊姊是非常尊敬的，我們黨，這個國家，都視她是一個很重要的資產。」

對於黨內縣市長提名初選競爭激烈，包括高雄市和台南市，被形容廝殺見骨，蔡總統認為，這是一時性的，民進黨都是這樣，等初選結束以後，大家就團結了。

三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」今晚播出總統蔡英文接受主持人鄭弘儀專訪。

被問到2018年縣市長選舉，民進黨的目標是多少席？什麼樣算輸？什麼情形算贏？蔡總統未答多少席次，她強調，2018年選舉是這樣看，要以這次選舉來累積改革的能量，讓改革的續航力能夠增加，「這是我們2018年最重要的使命」。

她說，2018年這一局一定會做最好的布局，也有必勝的決心，因為要累積改革的能量，需要這種社會支持的能量。

對於外界質疑新北市長選舉民進黨沒有明星級的戰將？蔡總統說，民進黨的戰將如雲，新北市長選舉這局要由誰來出馬，是民進黨內還在持續討論的一件事情。

面對主持人逐一點名對相關縣市的縣市選舉是不是有信心？蔡總統都感到樂觀，包括嘉義市長涂醒哲做了很多的事情，希望他能夠用力的去溝通，用力的講，也期待嘉義市的市民可以用心的體會耐心的聽他講。

對於主持人提問，雲林的民進黨滿分裂的，民主聖地宜蘭似乎也有一點危險，蔡總統也說，一旦選舉開始，大家都會團結。她並指出，如果我們候選人可以整合得好，宜蘭也並不是大家想像中的那麼悲觀。

另外，蔡總統也表示，她最近有請李登輝前總統到家裡吃飯，因為這個官邸，也是李總統住很久的地方，因此請李前總統回來看看，而李前總統針對外交兩岸的事情，也有給她一些建議。

選舉民進黨蔡英文李登輝陳菊
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

民進黨與柯P還是盟友嗎？ 蔡總統這樣說

2018-01-23 00:02

大陸會打台灣嗎？ 蔡總統：沒有人會排除這個可能性

2018-01-22 23:50

民進黨與時力還是盟友？蔡總統：必須顧及支持者感受

2018-01-22 23:16

蔡總統上任一年八個月 哪件政績完成最高興？

2018-01-22 23:16

民調低迷有感到壓力嗎？ 蔡總統：沒有

2018-01-22 23:05

勞基法再修法勞工感到被背叛 蔡總統：心裡滿難過的

2018-01-22 23:01

蔡英文：520接手後 經濟成長穩定往上走

2018-01-22 22:39

熱門文章

金華官邸修繕承包商 立委爆：決標電話竟是空號

2018-01-22 11:02

許信良重批辜寬敏：無膽無量還歧視女性 這是恥辱

2018-01-22 13:19

國軍戰略戰術狙擊部隊添戰力 千餘名特等射手出列　

2018-01-22 11:35

柯建銘曾廢禁制區今自打臉 徐永明：白海豚要換人當了

2018-01-22 19:20

評審僅1/9略具專業！如此公共工程評選制度 蚊子館叢生

2018-01-22 09:59

丁守中遭諷「丁丁是人才」動怒 陳宜民：生氣無可厚非

2018-01-22 18:56

【重磅快評】賴揆入住謊言構築的官邸豈有寧日 ！

2018-01-22 16:13

蔣萬安提柯建銘「有同理心就不會強行通過勞基法」

2018-01-22 09:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top