明年度總預算案 國防預算6068億再創新高

歲出、歲入編列 雙創新高

行政院會昨天通過一一三年度總預算案，歲出、歲入編列雙創新高，國防支出整體規模亦高達六○六八億元，再創新紀錄，增加項目主要為三四九億元的軍事投資案。不過，債務舉借預估數連兩年度逾一七○○億元，金額維持在高峰。

行政院長陳建仁昨率部會首長公布明年度總預算案。他表示，台灣目前處於經濟發展、產業轉型的關鍵時刻，為確保國家安全社會安定，因此要求部會將有限的預算資源放在刀口上，且須促進財政永續發展，兼顧國家發展財政紀律。

陳建仁指出，此次預算以零基預算原則編列，歲入、歲出都是歷年新高，支出比重前四名項目為社會福利支出七九一七億元、占百分之廿七．五；教育科學文化支出五六一二億元、占百分之十九點五；經濟發展支出四三四二億元、占百分之十五點一；國防支出四三一二億元、占百分之十五。

113年度總預算案 製表／政治中心

學雜費專案減免 編219億元

其中，教育科學文化支出增加七四九億元，主要有學雜費差距專案減免二一九億元、國科會科學研究計畫九十一億元、少子女化對策六十九億元、地方教學研究與校園設施五十億元等；學雜費差距專案減免是民進黨總統參選人賴清德提議的「減免私立大專學雜費每年三萬五千元」計畫，編入明年度總預算，蔡總統日前表示，二一九億元預算全數新增，不會排擠既有的教育資源。

行政院主計總處資料顯示，我國明年度預算案歲入共編列二兆七○九二億元，較去年度增一二九六億元，約增百分之五；歲出共編列二兆八八一八億元，較去年度增加一九二七億元，約增百分之七點二。

主計總處指出，明年度國防支出為四三一二億元，除了一三○六億元用於軍事投資、一三一○億元用於作業維持，另有一七九○億元用於人員維持，總支出達四四○六億元。

國防支出 接近GDP百分之三

國防經費除了總預算編列金額之外，如果再納入特別預算九四三億元（新式戰機採購四五三億元、海空戰力提升採購則四九○億元），以及非營業特種基金七一九億元，整體規模高達六○六八億元，創下新高。若以我國去年名目ＧＤＰ計算，明年度國防經費支出規模已接近ＧＤＰ的百分之三（約六千八百億元）。

而在債務還本部分，明年度預算案編列一一五○億元，比去年度多出四十億元，不過明年度需融資調度數也較去年增加六七一億元，達二八七六億元，其中有一一五五億元預計移用以前年度歲計賸餘支應，另外一七二一億元則預計舉借債務。這也是我國年度預算案連續兩年預估舉借逾一千七百億元，為蔡政府任內第五度預估年度總預算舉借金額超過一七○○億元。

不過主計總處公務預算處長許永議說，由於課稅收入增加，我國中央政府未償餘額預算數自二○二○年以來皆大幅高於實際數；截至今年七月底，我國未償債務餘額為五兆八三三八億元，遠低於一一二年度總預算案預估的六兆五七一七億元。