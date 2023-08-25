對比七年前 明年歲出膨脹近兆

行政院會昨天通過一一三年度中央政府總預算案，也是蔡政府任內提出的最後一個總預算案。檢視蔡政府任內的政府財政，財政學者表示，蔡政府任內通過許多特別條例，跳脫財政紀律束縛，恪遵財政紀律淪為口號，「談財政紀律若只守法就low了」；而相對於馬政府任內遇到金融海嘯，八年只超徵稅收兩百多億元，「是馬政府比較衰，不是蔡政府財政紀律好」。

明年將舉行總統大選，明年度的中央政府總預算歲入編列兩兆七○九二億元，歲出編列兩兆八八一八億元，雙創新高。政治大學財政系教授陳國樑說，財政學理上有所謂的「政治預算循環」，會有兩個典型結果，就是選舉年擴大支出、選後增稅和減少支出。

他說，蔡政府上台後首個編列的是一○六年度預算，當時歲出預算為一兆九九八○億元，但明年歲出預算膨脹到兩兆八八一八億元，增近一兆，增幅達百分之四十四，歲出成長驚人，「這是非常可怕的增加幅度 」。況且明年度加上債務還本一一五○億元，等於政府支出合計已突破三兆元大關。

財政紀律法規定，「財政紀律是指對於政府支出成長之節制、預算歲入歲出差短之降低、公共債務之控制及相關財源籌措，不受政治、選舉因素影響，俾促使政府與政黨重視財政責任與國家利益之相關規範」。

陳國樑指出，談財政紀律不能只是不違法，蔡政府聲稱遵守財政紀律，但任內又通過許多特別條例，將特別預算常態化，而公債法、預算法等財政紀律相關規範是一般法，特別條例是特別法，藉此跳脫財政紀律規範。把財政紀律形容為滿水位水壩，特別預算常態化就如同水壩的隙縫，當愈來愈多水從隙縫滲出來，終將潰堤。

台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝說，如果要盤點蔡政府任內債務，也要等到一一三年執行完畢再來算，目前看起來明年預算又要舉債一千多億元，等於八年約增加舉債一點五兆元，與馬政府差不多。若兩任比較，至少要到八年屆滿才有公平基礎。