聽新聞
test
0:00 / 0:00

出口衰退 財部估明年營所稅減9%

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
財政部長莊翠雲表示，在參考今年出口情況、外銷訂單，和工業生產指數等關鍵因素，營所稅收入比今年度減少編列，負成長9％。圖／聯合報資料照片
財政部長莊翠雲表示，在參考今年出口情況、外銷訂單，和工業生產指數等關鍵因素，營所稅收入比今年度減少編列，負成長9％。圖／聯合報資料照片

行政院通過明年度中央政府總預算案，針對明年度稅課收入預估數，財政部長莊翠雲表示，預計較今年增加逾千億元，但考量今年的出口、外銷訂單等，反映公司獲利的營利事業所得稅預估收入比去年減少百分之九；至於證交稅因變數較大，明年預算編列二○八七億元，較今年度增五三六億元。

行政院昨舉行「一一三年度中央政府總預算案」記者會，行政院主計總處指出，明年度歲入收入估兩兆七○九二億元，其中稅課收入編列兩兆二九九○億元。莊翠雲說，稅收預算比今年度增加一○四一億元；不過，主計總處資料顯示，明年度預算案中，所得稅收預估為一兆四○五一億元，較今年度減少三○九億元，主因是營所稅預算減少。

莊翠雲解釋，營利事業今年度的獲利情形會反映在明年營所稅，財政部參考今年出口情況、外銷訂單等數據，營所稅收入預估為八四二八億元，比今年度預算減少編列八三八億元。

營業稅明年預算編列三二七五億元，較今年增加五七七億元，莊翠雲表示，是以一一二年度的消費支出做基礎，並按中經院所公布的消費成長率做推估而來。

莊翠雲 行政院 營所稅 證交稅

延伸閱讀

房屋稅前7月稅收870億元創新高、年增4.6% 達預算目標

影／因應勞保缺口 行政院將撥補1300億元

通過明年度總預算 行政院：各部會應主動與朝野溝通

看衰今年出口外銷？ 中央總預算估營所稅收入負成長9%

相關新聞

明年度總預算案 國防預算6068億再創新高

歲出、歲入編列 雙創新高

冷眼集／蔡政府財政走鋼索 危機甩給下任

行政院昨公布明年度中央總預算，歲出、歲入額度雙創新高，年度還債數也高達一一五○億元，正副閣揆陳建仁、鄭文燦有備而來親自出...

國防預算新高 學者批結構失衡

我國明年度國防預算規模高達六○六八億元，近我國國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之三，創下新高。

勞保加碼撥補 「無助解決財務」

勞保基金潛藏負債已破十一兆元，預估二○二八年恐瀕臨破產，行政院昨拍板通過明年度中央政府總預算案，擬加碼撥補勞保基金一二○...

出口衰退 財部估明年營所稅減9%

行政院通過明年度中央政府總預算案，針對明年度稅課收入預估數，財政部長莊翠雲表示，預計較今年增加逾千億元，但考量今年的出口...

台電估燃料成本降 營業基金轉虧為盈

行政院昨拍板明年度中央政府總預算案，其中營業基金收入竟轉虧為盈，稅後淨利達上百億元，主要是台電公司預估國際燃料價格下降，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦