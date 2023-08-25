出口衰退 財部估明年營所稅減9%

行政院通過明年度中央政府總預算案，針對明年度稅課收入預估數，財政部長莊翠雲表示，預計較今年增加逾千億元，但考量今年的出口、外銷訂單等，反映公司獲利的營利事業所得稅預估收入比去年減少百分之九；至於證交稅因變數較大，明年預算編列二○八七億元，較今年度增五三六億元。

行政院昨舉行「一一三年度中央政府總預算案」記者會，行政院主計總處指出，明年度歲入收入估兩兆七○九二億元，其中稅課收入編列兩兆二九九○億元。莊翠雲說，稅收預算比今年度增加一○四一億元；不過，主計總處資料顯示，明年度預算案中，所得稅收預估為一兆四○五一億元，較今年度減少三○九億元，主因是營所稅預算減少。

莊翠雲解釋，營利事業今年度的獲利情形會反映在明年營所稅，財政部參考今年出口情況、外銷訂單等數據，營所稅收入預估為八四二八億元，比今年度預算減少編列八三八億元。

營業稅明年預算編列三二七五億元，較今年增加五七七億元，莊翠雲表示，是以一一二年度的消費支出做基礎，並按中經院所公布的消費成長率做推估而來。