勞保加碼撥補 「無助解決財務」

勞保基金潛藏負債已破十一兆元，預估二○二八年恐瀕臨破產，行政院昨拍板通過明年度中央政府總預算案，擬加碼撥補勞保基金一二○○億元，加計疫後特別預算的一百億元，明年總計將撥補一三○○億元至勞保基金，政府累積撥補勞保基金預計達二六七○億元。但學者、勞團並不埋單，直指撥補金額再高，也只是治標不治本，無助解決勞保財務問題。

勞動部次長陳明仁表示，去年因為疫情關係，勞保基金水位偏低，但今年六月勞保基金餘額已經回升至八六○○億元水準。他說，勞保改革勢在必行，政府會持續溝通凝聚共識，穩健做財務改革方面規畫。主計總處主計長朱澤民說，明年度加碼撥補，是因為政府認為，應該在財政有餘裕時給予勞保基金支持。

工鬥成員、雲縣產總秘書長吳嘉浤說，人口結構所致，領給付的人愈來愈多、繳保費的人愈來愈少，提高撥補額度只是短暫性的政治操作、安撫情緒，無助解決勞保財務問題。他也預估，綠營擔心影響明年總統大選選情，現在不敢正面處理勞保，明年選完一定會啟動。

此外，針對退撫基金，政府明年度撥補一百億元。全教總批評，這相比勞保基金撥補金額根本是厚此薄彼。朱澤民說，因應退撫基金新制，今年及明年產生的現金缺口皆為廿億元左右，因此政府明年編列一百億元，已經超過法律規定的撥補數。