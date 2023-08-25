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國防預算新高 學者批結構失衡

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰洪哲政／台北報導
113年度中央政府總預算案籌編完成，國防總體預算加上基金與特別預算，將達到6068億元，創歷史新高。 聯合報系資料照
113年度中央政府總預算案籌編完成，國防總體預算加上基金與特別預算，將達到6068億元，創歷史新高。 聯合報系資料照

我國明年度國防預算規模高達六○六八億元，近我國國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之三，創下新高。

國防部副部長柏鴻輝昨說，明年是軍售款付款的高峰期。但國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，明年國防支出雖創新高，但結構失衡與灌水的情形，恐怕也是近年來最嚴重的。

行政院昨拍板通過一一三年度中央政府總預算案，在整體國防經費中，總預算編列四四○六億元，較去年度增加三一四億元，分別有一三○六億元用於軍事投資、一三一○億元用於作業維持，和一七九○億元用於人員維持。

若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算九四三億元，合計五三四九億元，較去年度增加一七四億元；若再加上非營業特種基金七一九億元，整體規模達六○六八億元，較去年度增加二六五億元。

據統計，蔡政府八年任內國防預算共成長百分之卅八，若以我國去年名目ＧＤＰ總額逾廿二點六兆元計算，明年度國防經費支出規模已接近ＧＤＰ的百分之三（約六千八百億元）。

柏鴻輝指出，明年進入軍售款付款的高峰期，相關預算隨時調整做編列，而明年海空特別預算和軍售款，加總主要是用在高教機籌措，其他預算還包含在機密預算所編列的，「這些品項都是增加國防的整體戰略做構想，詳細內容必須要用在機密預算答詢時說明」。

針對明年國防預算創新高，揭仲指出，國防部日前透露為了因應共軍機艦對我方的襲擾，國軍明年的燃料費與零組件的採購預算比今年增加的情況下，顯示明年國軍訓練經費不但不該減少，反而應該會增加；如今訓練經費卻可能不增反減，對國軍部隊的戰力勢將造成不利影響。

揭仲說，明年國防支出的結構失衡嚴重，日後「作業維持」的預算金額恐怕難以成長。另外，特別預算只能用來買武器，但武器購入後所衍生的維修保養支出，只能編列在年度預算的「作業維持」費。

他說，未來五年國軍將接收超過十五種新武器裝備，將可能出現國軍帳面上雖有很多武器，卻因為維護經費不足導致妥善率偏低，有狀況時能馬上出動的數量其實不多，形同變相浪費。

另外，明年度「非營業特種基金」的支出高達七一九億元，是二○一七年以來的新高。「灌水情形可能也同步創下新高」，揭仲解釋，這些基金預算的支出中，有相當比例來自年度預算的撥款挹注，行政院將這些基金的支出納入，等於是同一筆錢計算兩次。

國軍 揭仲 國防預算

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