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冷眼集／蔡政府財政走鋼索 危機甩給下任

聯合報／ 本報記者陳熙文
行政院昨天舉行明年度中央政府總預算案記者會，行政院長陳建仁（右四）、副院長鄭文燦（左三）率領相關官員出席。（中央社）
行政院昨天舉行明年度中央政府總預算案記者會，行政院長陳建仁（右四）、副院長鄭文燦（左三）率領相關官員出席。（中央社）

行政院昨公布明年度中央總預算，歲出、歲入額度雙創新高，年度還債數也高達一一五○億元，正副閣揆陳建仁鄭文燦有備而來親自出席，顯然是針對在野黨不斷抨擊政府財政之下的正面反擊，欲展現蔡政府的財政成績。

蔡政府端出的財政數字固然漂亮，但疑問藏在細節中，如根據今年度和明年度中央政府總預算，政府已連兩年預計舉債金額超過一七○○億元，政府舉債支出又進入高峰。

單從蔡政府任內各年度的總預算案來看，自一○六年至今年，每年度的預估舉債額度從一○九年度進入低點後，又再度回升，但受惠於經濟成長，稅收大幅超徵，原需舉債支應的項目，不必舉債亦可支付，讓政府在大肆花錢之餘，也能繳出漂亮的財政成績單。

但經濟成長率不可能永遠維持在高點，國際信評機構惠譽就預測，受全球經濟態勢走勢疲軟，且疫後半導體產業處於顯著下行周期影響，台灣今年的經濟成長率只有百分之一。經濟環境的變化隨即衝擊稅收。

財政部長莊翠雲也坦言，明年度稅收雖編列二兆二九九○億元，比去年增加一○四一億元，但參考今年出口情況、外銷訂單，和工業生產指數等數據，占稅收大宗的營所稅將減少。若經濟成長的幅度持續下滑，甚至面臨衰退，財政有可能馬上面臨危機。

另外，蔡政府任內將特別預算常態化，雖然現階段帳面上尚未出現嚴重缺口，主因在於許多工程案、軍售案等都未到付款期，自然顯得游刃有餘，但國防部已證實明年將進入軍售款付款的高峰期。

而針對勞保財務困境，蔡政府對勞保基金的撥補可說皆用舉債支應，亦即在勞保財務改革未啟動之下，政府得年年撥補以維持勞保基金，財政無虞下固然是權宜之計，但若未來財政亮紅燈，該怎麼辦？更別說台電也面臨巨大虧損，同樣希望中央挹注。

蔡政府經歷稅改後固然稅收大幅提高，讓政府有餘裕花錢，但把賺來的錢拿去補洞，而不是試圖根絕財政問題，就像走在財政平衡的鋼索上，一陣風吹來就可以跌落下去，而潛在危機最後都得由下一任政府來面對。

成長率 軍售 國防部 半導體 莊翠雲 鄭文燦 台電 陳建仁 營所稅

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