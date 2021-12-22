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總預算逕付二讀 蘇貞昌：不知國民黨要亂到什麼時候

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
蘇貞昌今天上午出席「捷運圓山站西側公辦都更案」開工動土典禮。圖／行政院提供
蘇貞昌今天上午出席「捷運圓山站西側公辦都更案」開工動土典禮。圖／行政院提供

民進黨立院黨團昨天在院會突襲表決，將明年度中央政府總預算案公務預算部分自委員會抽出，逕付二讀。行政院長蘇貞昌今天表示，新的一年有很多新的預算要執行，卻因為國民黨不理性、不盡責、不審查預算，真不知道國民黨還要亂到什麼時候。

蘇貞昌今天上午出席「捷運圓山站西側公辦都更案」開工動土典禮。

對於在野黨批評民進黨團剝奪審查權。蘇貞昌說，再過幾天就是新的一年，政府非常不容易地籌措資金，在新的一年有很多新的預算要執行，譬如要給全國軍公教人員加薪4%，卻因為國民黨不理性、不盡責、不審查預算，以至於沒有辦法給全國軍公教人員再過幾天就能加薪，沒有辦法做。

蘇貞昌說，政院要給相關育兒津貼、不孕症補貼加碼，也因預算沒有過不能做；更重要，還有要為全國勞工增加撥補80億元的勞保，也因為預算沒有過，不能做，真不知道國民黨還要亂到什麼時候。

針對竹竹合併升格，黨內傳出撤簽聲浪，蘇貞昌說，台灣半導體在世界上占有非常重要的地位，因疫情，全球供應鏈正在重組，台灣更應該發揮優勢，大大提高更多的占有率；以新竹為基地的竹科非常重要，所以有關竹竹的合併，不但能擴大基地，同時也符合絕大多數縣市民眾的期待。

蘇貞昌說，他們很期待，整個國家需要大家團結一致，同時要把握機會，因勢利導，機會稍縱即逝。關於竹竹的合併，府院黨都有高度的共識，希望能順利進行，能夠爭取先機，讓台灣在世界更有競爭力。

蘇貞昌 國民黨 軍公教

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