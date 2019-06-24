新聞眼／上海行雙面刃…兩岸鋼索上 柯步步行險

2019-06-24 00:21 聯合報 本報記者羅印冲



今年雙城論壇將於7月4日在上海舉行。圖為2017年柯文哲（右）與上海市長應勇在論壇開幕式上握手致意。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

如無意外，台北市長柯文哲即將赴上海出席第十屆雙城論壇。柯文哲此前已經訪問過美國和日本，把最敏感的中國大陸壓在最後，顯示他和上海方面都知道，這次論壇可能牽動明年總統大選，無論柯文哲何時表態問鼎二○二○，此行都遠較以往更為複雜。

台北上海雙城論壇是目前兩岸僅剩官方層級的溝通平台，過去幾年，柯文哲多次提出「兩岸一家親」、「命運共同體」等說法，讓論壇得以年年舉辦、不中斷，也成為他在兩岸事務上與民進黨「做出區隔」的重要象徵。

柯文哲月初接受專訪，除表達續辦論壇，也對兩岸關係表態說，台灣現行政府體制有外交部也有陸委會，已清楚說明，「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」。

對大陸來說，柯這番「兩岸關係不是國際關係」論述，已足以讓兩岸城市交流得以繼續，對應大陸國台辦說法，即是「對兩岸關係的性質有正確認知，秉持兩岸一家親理念，兩岸關係就能改善發展。」

對蔡政府，現階段也沒有阻擋柯文哲赴上海的正當理由。柯文哲前年即曾前往上海出席雙城論壇，並與上海市長應勇會晤，期間還與時任大陸國台辦主任張志軍舉行「柯張會」，當時蔡政府並未阻擋，如果今年出手不讓柯文哲赴陸，豈不坐實內政部聯審會出於政治考量，成為政府打手，反而提供柯砲打中央的機會。

只不過，在離二○二○如此逼近時間點赴上海交流，對柯文哲來說恐也是雙面刃。如果柯文哲「謹言慎行」，不偏不倚地走完論壇程序，顯示他能與大陸方面維持互動往來，對他參選二○二○應是加分。

然而，一旦柯文哲或大陸官員在交流互動的過程中出現失言或意外，甚至柯文哲受到陸方過度的禮遇接待，都可能被外界做文章，反而挫傷競逐二○二○的聲勢，畢竟「柯市長」不同於「柯準總統」，對柯，對中共而言，輕重拿捏處處是考驗，進退都是智慧。尤其最近香港掀起「反送中」浪潮對台衝擊極大，更讓柯文哲走在兩岸鋼索上行險。