亞馬遜以高科技打造新型態服飾百貨店 Amazon Style讓使用者更容易挑選衣服

去年傳出亞馬遜將以線上數據結合線下通路銷售，計畫打造面積達843坪的「百貨公司」消息後，亞馬遜稍早宣布將在今年底前，於美國洛杉磯格倫代爾 (Glendale)啟用新型態服飾百貨店Amazon Style。

相比先前推行的Amazon Go無人商店，亞馬遜此次計畫建造的新型態服飾百貨店Amazon Style，並非以無人化形式營運，而是採用大量自動化設計讓消費者更容易挑選合適品牌服飾，基本上還是會有店員在店內提供服務，但主要是以客戶協助為服務重點。

依照亞馬遜說明，Amazon Style希望改善傳統服飾店面陳列雜亂、試衣空間不足，以及難以讓消費者找到合適或喜愛衣服等問題，並且在有限展示空間內提供消費者更輕鬆的購物體驗。

▲希望改善傳統服飾店面陳列雜亂、試衣空間不足等問題

在Amazon Style內部櫃位設計，將提供各個品牌服飾商品展示，其中涵蓋服裝、鞋子與配件，同時價位介於10美元至400美元之間，而店內展示商品通常僅會有一種尺寸、顏色，藉此將更多店內空間保留給試衣間。

▲店內展示商品通常僅會有一種尺寸、顏色，藉此將更多店內空間保留給試衣間

若消費者挑選某一樣商品，僅需透過手機上的亞馬遜app掃描商品QR Code，即可知曉更多商品資訊，或是將商品放入試穿項目，並且由店員將消費者預計試穿衣服帶到指定試衣間，讓消費者能進行試穿。

若消費者想要試穿其他類似或系統推薦衣服，即可透過試衣間內的觸控螢幕操作，就會由店員協助將預計試穿衣服再次帶到試衣間，消費者可以不用麻煩地走出試衣間。

▲透過手機上的亞馬遜app掃描商品QR Code，即可知曉更多商品資訊，或是將商品放入試穿項目

▲店員會將希望試穿衣服帶到消費者所在試衣間

▲若有其他想要試穿衣服，即可點按試衣間內的觸控螢幕顯示功能，讓店員能協助消費者拿取其他希望試穿衣服

至於在店內消費交易，並非比照無人店直接離開店內即可完成扣款結帳，而是透過Amazon One掌紋認證方式識別消費者身分，並且透過帳號綁定信用卡等金融卡完成交易。

亞馬遜早期聚焦在網路電商發展，但後來也開始成立實體書店、生活雜貨店面，讓旗下網路銷售模式也能結合實體店面擴大發展，畢竟即便目前網路購物已經變得相當容易且快速，但不少人仍傾向在實體店面購物，藉此實際感受商品特色，或是直接試用，甚至可以額外透過與店員互動獲得額外解說等服務。

例如許多科技產品業者仍傾向透過實體店面吸引消費者實際感受商品魅力，而服飾業者也同樣希望透過實體店面選購方式，讓消費者依照個人需求挑選合適服飾。

而從先前亞馬遜在實體書店結合線上購買電子書的數據應用，在實體書店展示諸多在網路上獲得好評的書籍，甚至讓使用者能透過掃描QR Code方式直接購買電子書。因此預期接下來預計啟用的「百貨公司」大型實體店面，將讓使用者能實際體驗在亞馬遜電商服務熱銷商品，並且透過數據化方式讓商品銷售效率提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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