傳由網易挖角前《人中之龍》製作人名越稔洋 可能在日本成立Nagoshi Studio

去年傳出可能由中國網易挖角，並且在後續離開SEGA的前人中之龍工作室總監名越稔洋，相關報導指稱目前已經在日本成立遊戲工作室，並且以「Nagoshi Studio」為稱。

而「Nagoshi Studio」的名稱，恰好就是日文的「名越」 (なごし)，猜測可能就是以名越稔洋名義所成立的遊戲工作室。

依照VGC網站報導指出，「Nagoshi Studio」名稱已經由過去協助網易申請商標的協力公司Ingenias於歐洲智慧財產局登記，而Game*Spark網站更發現此遊戲工作室地點登記在日本，恰好是網易日本分公司登記地址，雖然登記負責人為名越俊弘，但預期仍與名越稔洋有直接關連，加上登記文件也提及網易戰略投資部徐東園，似乎印證日前市場傳聞網易挖角名越稔洋的說法。

至於從登記文件描述業務，分別包含電腦遊戲、線上遊戲、行動內容等的企劃、開發、製作、販售及管理，基本上已經涵蓋多數遊戲工作室營運項目。

不過，目前已經從SEGA離開的名越稔洋，以及過去與名越稔洋一同製作《人中之龍》系列作品的遊戲製作人佐藤大輔均未透露當前發展動態，因此暫時還無法確認「Nagoshi Studio」是否為名越稔洋離開SEGA之後所成立遊戲工作室。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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