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傳由網易挖角前《人中之龍》製作人名越稔洋 可能在日本成立Nagoshi Studio

聯合新聞網 / 楊又肇
▲左為名越稔洋，右為佐藤大輔
▲左為名越稔洋，右為佐藤大輔

去年傳出可能由中國網易挖角，並且在後續離開SEGA的前人中之龍工作室總監名越稔洋相關報導指稱目前已經在日本成立遊戲工作室，並且以「Nagoshi Studio」為稱。

而「Nagoshi Studio」的名稱，恰好就是日文的「名越」 (なごし)，猜測可能就是以名越稔洋名義所成立的遊戲工作室。

依照VGC網站報導指出，「Nagoshi Studio」名稱已經由過去協助網易申請商標的協力公司Ingenias於歐洲智慧財產局登記，而Game*Spark網站更發現此遊戲工作室地點登記在日本，恰好是網易日本分公司登記地址，雖然登記負責人為名越俊弘，但預期仍與名越稔洋有直接關連，加上登記文件也提及網易戰略投資部徐東園，似乎印證日前市場傳聞網易挖角名越稔洋的說法。

至於從登記文件描述業務，分別包含電腦遊戲、線上遊戲、行動內容等的企劃、開發、製作、販售及管理，基本上已經涵蓋多數遊戲工作室營運項目。

不過，目前已經從SEGA離開的名越稔洋，以及過去與名越稔洋一同製作《人中之龍》系列作品的遊戲製作人佐藤大輔均未透露當前發展動態，因此暫時還無法確認「Nagoshi Studio」是否為名越稔洋離開SEGA之後所成立遊戲工作室。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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