任天堂舊總部大樓更建為充滿情懷的飯店 將成為粉絲新朝聖地點

任天堂在1930年使用，位於日本京都市下京區鍵屋町的舊總部大樓，目前已經更建為提供18個不同格局房間的丸福樓飯店，並且保留當時建築外貌，預計在今年春季對外營業，同時也已經開始對外開放預約。

丸福樓的名稱，源自任天堂前身時期成立專門銷售花牌、骨牌及撲克牌等產品的丸福株式會社，同時飯店並非隸屬任天堂資產，而是創辦任天堂的山內房治郎後代家族，亦即山內株式會社，董事長則是過去曾任任天堂第三任社長山內溥的長子山內克仁。

此外，丸福樓由著名建築師安藤忠雄設計，整個大樓並未破壞原有面貌，甚至保留諸多1930年時的設計細節，甚至門口還可看見以由右至左書寫的山內任天堂標誌，讓入住旅客可以感受當年任天堂總部大樓氛圍。

除了任天堂舊總部大樓，丸福樓還額外增加新建築樓層，房型則提供日式套房，以及標準雙人床的洋房等選項，其中更包含使用面積達74平方公尺的總統套房。

▲(圖／擷自丸福樓官網

目前丸福樓已經開放線上預訂，甚至提供繁體中文介面設計的預訂服務，預計會在今年春季正式營運，現在最快能預訂時間為4月以後日期，或許會成為許多任天堂粉絲朝聖地點。

▲(圖／擷自一休.com網站)

▲(圖／擷自一休.com網站)

▲(圖／擷自一休.com網站)

▲(圖／擷自一休.com網站)

▲(圖／擷自一休.com網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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