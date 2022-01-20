HOBOT新一代雷姬LEGEE-D7在台推出 4步驟解決毛髮纏繞問題

嘉儀企業宣布在台推出台灣品牌HOBOT (玻妞)新一代雷姬全地形掃拖女王LEGEE-D7，提供「吸掃噴拖」四個步驟，輕鬆對應硬質地板掃拖，以及軟質地毯吸掃兩大居家清潔場景，並且以先吸後掃的雙吸口設計化解毛髮纏繞困境。

新一代雷姬全地形掃拖女王LEGEE-D7由好樣科技研發，搭載全新先吸後掃功能，透過獨家設計的雙吸塵口設計解決毛髮纏繞問題，同時也提供越障、自動繪製地圖，並且提供2700Pa吸力。而在濕拖部分，則藉由獨創AI感溫噴水系統與智慧升降拖地底盤，分別可對應硬質地板或軟質地毯清潔，並且能依據環境氣溫調節水量，透過四組噴嘴均勻灑水，達到拖地不過濕效果。

此外，LEGEE-D7搭載自動升降拖布，可將拖布離地抬起6mm，當偵測到行走至地毯範圍內時，拖布將會自動升起、噴水功能暫停、吸力加強，避免地毯在清潔過程中被沾濕，而在硬質地板時，則會自動將拖布降下，並且對地加壓600公克拖地力道，有效拭除地面污漬。

至於在路徑規劃方面，則可透過LEGEE SLAM技術，配合高精度雷達掃描後規劃清掃路徑，並且自動分區，最多可記憶5張地圖資訊，可針對不同區域進行差異化清掃模式，或是指定清潔順序。另外，LEGEE-D7具備20mm越障能力，同時也能配合指定簾幕區避免清掃過程捲入垂地床罩，或是沙發套等物品。

而LEGEE-D7也支援語音提示系統，可透過app替換預設語音，或是錄製專屬內容，另外也支援Wi-Fi或手機直接連接操作，甚至也支援與Siri及Google Assistant數位助理服務連動。

LEGEE-D7建議售價為新台幣19800元，即日起將登上嘖嘖募資平台進行預購集資活動，消費者能以嘖嘖超早鳥限定優惠價新台幣16300元購機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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