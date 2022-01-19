微軟以687億美元價格收購動視暴雪所有股權 預計2023財年內完成交易

微軟稍早宣布以每股95美元價格、總計達687億美元收購動視暴雪所有股權，預計會在微軟2023財年內完成此筆交易。

目前雙方董事會均同意此筆交易，但依然需要等待監管機構同意，以及動視暴雪股東同意。而順利收購動視暴雪的話，微軟將持有《決勝時刻》 (Call of Duty)、《暗黑破壞神》 (Diablo)、《鬥陣特攻》 (Overwatch)、《魔獸世界》 (World of Warcraft)、《星海爭霸》 (Starcraft)，乃至於King品牌下的《Candy Crush Saga》都將成為微軟旗下資產。

此外，動視暴雪旗下單位如Activision Publishing、暴雪娛樂 (Blizzard Entertainment)、Beenox、Demonware、Digital Legends、High Moon Studios、Infinity Ward、King、Major League Gaming、Radical Entertainment、Raven Software、Sledgehammer Games、Toys for Bob、Treyarch等，都會併入微軟體系，但依然會維持獨立運作。

在此次收購之後，加上2020年以75億美元收購持有Bethesda Game Studios、id Software、Arkane Studios、MachineGames，以及Tango Gameworks的ZeniMax Media，微軟將成為營收規模第三大的遊戲業者，同時也計畫將動視暴雪旗下遊戲作品放上Xbox Game Pass。另外，借助先前動視暴雪已經將旗下許多遊戲移植到手機平台，預期也將使微軟擴大手機遊戲市場佈局，甚至進一步藉由動視暴雪與騰訊、網易等中國遊戲業者合作，藉此擴大中國市場佈局。

至於先前在職場歧視、性騷擾等醜聞持續影響下，使得動視暴雪面臨不少壓力，隨著此次微軟出面收購，或許將有機會重新改革公司內職場文化。而先前曾被眾多員工要求辭職負責的動視暴雪執行長Bobby Kotick，則是在此次收購後繼續留任，並且直接向微軟Xbox負責人Phil Spencer匯報。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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