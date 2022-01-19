E3 2022可能全面停辦 更多遊戲業者傾向自行舉辦活動

日前確定將維持全線上形式舉辦今年度的E3 2022展會活動後，相關消息更進一步指稱更多遊戲業者可能會選擇透過自有活動，或是藉由夏日遊戲節活動公布新作品消息，使得今年度的E3 2022可能面臨全面停辦。

VentureBeat網站記者Jeff Grubb透露，由於多數遊戲業者希望自行舉辦活動公布旗下遊戲新作動態，或是透過夏日遊戲節活動揭曉新作消息，使得今年度的E3 2022展會活動即使因為疫情改為線上形式舉辦，可能會面臨沒有足夠業者參與而無法順利舉辦。

實際上，在2020年時的E3展會活動就曾因為多數遊戲業者傾向自行舉辦活動而完全取消，因此今年度的E3展會活動可能也會因為相同因素而全面停辦。

不過，目前E3主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)尚未對此作任何回應，但也未說明接下來調整為線上形式舉辦的E3 2022具體細節。

而從近年有越來越多業者選擇透過E3以外活動形式公布遊戲新作，透過更快更新速度，並且與玩家維持深度互動，藉此維持遊戲新作高度關注度，顯示E3展會活動已經不是遊戲業者作為宣傳遊戲新作的主要管道，因此在近年受到疫情影響而轉變宣傳方式情況下，未來或許會有更多遊戲業者選擇離開E3展會活動，或是以獨立活動形式公布重點遊戲消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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