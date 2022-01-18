好消息！微軟調降台灣Xbox Game Pass及Xbox Live Gold訂閱費用 降幅達3分之1

微軟今日 (1/17)宣布，將從2月開始調整台灣地區Xbox Game Pass及Xbox Live Gold訂閱服務費用，將使訂閱服務至少降低三分之一，例如整合所有服務的Xbox Game Pass Ultimate，將從現行每月新台幣459元調整為299元。

除了Xbox Game Pass Ultimate，包含Xbox Game Pass for Console，以及更名為PC Game Pass的訂閱服務，價格都將調降為新台幣199元，原本訂閱價格為每月新台幣320元，至於每月同樣以新台幣320元訂閱使用的Xbox Live Gold，調整後的訂閱價格也是每月199元。

依照微軟說明，主要是基於定期檢視Xbox Game Pass與Xbox Live Gold訂閱服務在各個國家地區定價反應，並且讓各地玩家能有更好服務體驗，而微軟從去年底就開始針對特定國家地區調整訂閱服務費用。

至於訂閱方案內容並未隨著價格調降作改變，其中Xbox Game Pass Ultimate依然包含Xbox Game Pass for Console與PC Game Pass服務內容，同時額外涵蓋Xbox Live Gold與EA Play會員服務，在美國等特定國家地區還能使用串流遊戲服務，透過手機、平板等連網裝置由玩遊戲。

▲目前微軟官網公布各個訂閱方案價格與服務細節

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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