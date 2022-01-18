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蘋果CarKey功能 除了BMW、未來可在現代旗下品牌車款使用

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果在iOS 13.4版本開始加入名為CarKey功能，讓使用者能透過模擬車輛鑰匙開啟車輛，而在原本僅對應BMW特定車款使用此項功能後，彭博新聞記者Mark Gurman進一步指出接下來將會加入支援現代旗下子品牌Genesis特定車款使用。

不過，蘋果方面並未對此報導作任何回應。

而若CarKey功能開始加入與現代合作，意味接下來蘋果將會擴大與更多車廠合作此項功能，讓使用者能輕易透過iPhone、Apple Watch內建NFC方式感應車門，並且完成解鎖，同時能進一步啟動車輛。除此之外，蘋果將進一步善用CarKey功能，例如讓使用者能將數位車輛鑰匙臨時分享給其他iPhone使用者，或是透過手機了解車輛當前狀況。

即便iPhone電量耗盡，CarKey功能依然可像快速交通卡功能一樣，透過iPhone內建備用電池維持至少5小時使用時間，避免使用者在手機沒電情況下導致無法使用車輛。此外，由於數位車輛鑰匙同樣會存放在Wallet app內，因此使用者也能將鑰匙資訊複製到Apple Watch上存放使用，而非僅能透過iPhone進行車輛解鎖。

除了可能與蘋果合作CarKey功能，現代先前也曾傳出與蘋果合作傳聞中的車輛產品，但似乎因為蘋果不滿現代自行對外透露雙方合作關係，因此傳出蘋果後續取消合作，使得現代對外說法則改為澄清雙方並未談論合作。

至於Google方面，日前已經宣布成立Android Ready SE Alliance聯盟，讓Android手機可以變成數位車鑰匙，另外也能化身數位身分證

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

數位身分證 品牌

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