快訊

兩周內4度試射！ 南韓：北韓今晨又發射不明飛行物

變老的小熊與羅賓？ 原版《小熊維尼》的95年

Intel代號「Raptor Lake」的第13代Core處理器將加入更多快取記憶體

聯合新聞網 / 楊又肇

相較AMD在消費級處理器導入3D V-Cache垂直快取記憶體，藉此提高遊戲運算效能，Intel似乎也計畫在下一款代號「Raptor Lake」的第13代Core系列桌機處理器加入更多快取記憶體，同時也將使核心數量再往上增加。

目前Intel在代號Alder Lake的第12代Core系列桌機處理器，分別採用最高14MB的L2快取記憶體，以及最高30MB的L3快取記憶體，在接下來預計推出的代號「Raptor Lake」、第13代Core系列桌機處理器則會讓L2及L3快取記憶體最高加總至68MB，約提高55%。

另外，從先前消息更透露第13代Core系列桌機處理器最高核心數量將增加至24核心，並且以全新Raptor Cove作為效能核心，而節能核心依然採用Gracemont設計，最高階的Core i9 K系列預期採用8組效能核心，加上16組節能核心組合，形成最高24核心、32線程運作模式。

不過，跟AMD在日前公布的Ryzen 7 5800X3D採用總計達32MB的L2及L3快取記憶體，加上額外以3D Chiplet封裝技術整合的64MB 3D V-Cache垂直快取記憶體，相比Intel在下一款處理器採用的快取記憶體總和似乎仍少了一些。

Intel並未透露日後是否計畫加入3D V-Cache垂直快取記憶體等設計，藉此提高處理器運算效能，但從AMD開始透過增加更多核心與快取記憶體容量，藉此提高處理器運算效能，或許也將成為Intel未來處理器設計發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

三星證實將延後揭曉Exynos 2200處理器 仍會用於Galaxy S22系列手機

蘋果再被挖走晶片設計師 將加入微軟打造Azure伺服器處理器

台積電3奈米將在下半年投入量產 傳為英特爾設獨立產線

三星今年將推旗艦手機Galaxy S22系列 可能全數採用Qualcomm處理器

相關新聞

蘋果MR頭戴裝置售價可能近6萬元 因為零件太高級

在市場紛紛臆測蘋果何時會推出混合實境（MR）頭戴裝置之際，有報導指出，這款產品的售價可能超過2,000美元（台幣逾5.5...

「為了打造更多原創影音內容」 Netflix再次調漲北美地區訂閱費用

在2019年初開始宣布調漲美國及加拿大境內訂閱費用後，Netflix稍早再度宣布漲價消息，基本訂閱方案將從原本8.99美元增加至9.99美元，而標準訂閱方案則從現行13.99美元調漲為15.49美元，而高級訂閱方案則從17.99美元調漲至19.99美元。

Intel代號「Raptor Lake」的第13代Core處理器將加入更多快取記憶體

相較AMD在消費級處理器導入3D V-Cache垂直快取記憶體，藉此提高遊戲運算效能，Intel似乎也計畫在下一款代號「Raptor Lake」的第13代Core系列桌機處理器加入更多快取記憶體，同時也將使核心數量再往上增加。

《要塞英雄》藉由GeForce NOW「合法」重返iOS裝置

雖然因為與蘋果之間訴訟，使得EPIC Games旗下《要塞英雄》 (Fortnite)從蘋果App Store下架。不過，藉由NVIDIA的GeForce NOW串流遊戲服務，顯然將能讓《要塞英雄》「合法」回歸iPhone及iPad，甚至可在Mac上遊玩，

微軟證實去年底已全面停產Xbox One 將專注推廣Xbox Series X|S

微軟遊戲產品行銷資深總監Cindy Walker稍早證實，已經在去年底全面終止所有Xbox One系列遊戲主機生產，將專注於生產現行銷售Xbox Series X|S。

PS、SEGA主機化身造型手錶 90年代經典回憶都戴在手上

90年代是電玩市場的戰國時代，各家廠商紛紛推出獨具特色的主機，是許多老遊戲迷的美好回憶。最近就有日本廠商，以這些經典遊戲機的造型推出周邊商品，引起許多玩家的關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。