Intel代號「Raptor Lake」的第13代Core處理器將加入更多快取記憶體
相較AMD在消費級處理器導入3D V-Cache垂直快取記憶體，藉此提高遊戲運算效能，Intel似乎也計畫在下一款代號「Raptor Lake」的第13代Core系列桌機處理器加入更多快取記憶體，同時也將使核心數量再往上增加。
目前Intel在代號Alder Lake的第12代Core系列桌機處理器，分別採用最高14MB的L2快取記憶體，以及最高30MB的L3快取記憶體，在接下來預計推出的代號「Raptor Lake」、第13代Core系列桌機處理器則會讓L2及L3快取記憶體最高加總至68MB，約提高55%。
另外，從先前消息更透露第13代Core系列桌機處理器最高核心數量將增加至24核心，並且以全新Raptor Cove作為效能核心，而節能核心依然採用Gracemont設計，最高階的Core i9 K系列預期採用8組效能核心，加上16組節能核心組合，形成最高24核心、32線程運作模式。
不過，跟AMD在日前公布的Ryzen 7 5800X3D採用總計達32MB的L2及L3快取記憶體，加上額外以3D Chiplet封裝技術整合的64MB 3D V-Cache垂直快取記憶體，相比Intel在下一款處理器採用的快取記憶體總和似乎仍少了一些。
Intel並未透露日後是否計畫加入3D V-Cache垂直快取記憶體等設計，藉此提高處理器運算效能，但從AMD開始透過增加更多核心與快取記憶體容量，藉此提高處理器運算效能，或許也將成為Intel未來處理器設計發展方向。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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