「為了打造更多原創影音內容」 Netflix再次調漲北美地區訂閱費用

在2019年初開始宣布調漲美國及加拿大境內訂閱費用後，Netflix稍早再度宣布漲價消息，基本訂閱方案將從原本8.99美元增加至9.99美元，而標準訂閱方案則從現行13.99美元調漲為15.49美元，而高級訂閱方案則從17.99美元調漲至19.99美元。

不過，目前Netflix在台灣地區訂閱方案價格仍維持不變，基本訂閱方案將以新台幣270元價格提供使用，標準訂閱方案價格則是新台幣330元，高級訂閱方案則維持新台幣390元，不同訂閱方案差異在於可同時觀賞的螢幕數量、可同時儲存下載內容的手機或平板電腦數量，以及畫質表現上的差異。

而調漲價格原因，Netflix表示是為了打造更多優質原創影音內容，並且持續收購更多吸引人觀看的電影、影集，而市場看法則認為Netflix調整訂閱方案價格背後原因，可能也與近年使用串流影音服務的人數持續增加，尤其目前疫情影響之下，串流影音更成為許多人居家使用服務。

另一方面，Netflix決定調漲訂閱方案價格，實際上也反應對於其服務使用者黏著表現有信心，並且強調會在訂閱費用調漲後提供更好服務內容。而目前在面臨Disney+、HBO Max、亞馬遜Prime Video、Apple TV+等服務競爭與追趕壓力下，Netflix近年確實也持續與眾多內容合作，例如目前與韓國、日本及台灣等地區業者合作內容，同時也收錄更多中國境內影音內容，藉此吸引更多使用者觀看。

Netflix目前在全球地區已經累積超過2.13億名訂閱用戶，並且在去年投入超過170億美元製作原創內容，近年更預期會擴大投入內容製作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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