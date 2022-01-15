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微軟證實去年底已全面停產Xbox One 將專注推廣Xbox Series X|S

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟遊戲產品行銷資深總監Cindy Walker稍早證實，已經在去年底全面終止所有Xbox One系列遊戲主機生產，將專注於生產現行銷售Xbox Series X|S。

依照Cindy Walker的說法，包含Xbox One X、數位版Xbox One S實際上在Xbox Series X|S正式發表之前，也就是在2020年11月之前就已經全面停產，而包含光碟機功能的Xbox One S則是在去年底正式停產。

不過，市面上仍會維持銷售剩餘庫存的Xbox One系列機種，但之後將不會恢復生產，未來將專注推廣Xbox Series X|S。另一方面，在目前Xbox Series X|S仍面臨供貨短缺情況下，微軟也計畫透過包含在Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務的雲端串流遊玩功能，讓既有Xbox One系列主機使用者能透過連線方式遊玩原本僅在Xbox Series X|S推行的遊戲作品。

而相較微軟的作法，同樣因為關鍵零件短缺而面臨PlayStation 5供貨受限的Sony，則是計畫繼續生產過去推行的PlayStation 4，藉此滿足部分玩家使用需求，而初期量產目標將以100萬台為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 PlayStation

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