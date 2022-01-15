快訊

直播／今新增6本土案例、境外移入72例 無新增死亡

F16V殉職飛官陳奕 家人失事海域招魂

《要塞英雄》藉由GeForce NOW「合法」重返iOS裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然因為與蘋果之間訴訟，使得EPIC Games旗下《要塞英雄》 (Fortnite)從蘋果App Store下架。不過，藉由NVIDIA的GeForce NOW串流遊戲服務，顯然將能讓《要塞英雄》「合法」回歸iPhone及iPad，甚至可在Mac上遊玩，

依照NVIDIA說明，在此項與EPIC Games合作內容中，將先以封測形式對外提供使用，玩家無須是GeForce NOW服務付費用戶身分即可遊玩，只要透過iOS作業系統內建Safari瀏覽器開啟GeForce NOW服務，或是透過Android平台的GeForce NOW服務app啟動遊戲。

而這樣的作法，自然是讓iOS裝置用戶能「合法」再次遊玩《要塞英雄》，但是否能與先前的資料連動，以及之後是否需要透過GeForce NOWE服務付費用戶身分才能繼續遊玩，目前還沒有更具體說明。

至於對於Android平台裝置使用者來說，顯然沒有太大影響，畢竟以Android作業系統使用特性來看，即便《要塞英雄》從Google Play Store下架，玩家依然可以透過側載 (sideload)安裝APK檔案方式繼續遊玩。

此外，NVIDIA此次也說明將針對行動裝置觸控操作遊玩模式提供最佳化調整，而如果習慣使用控制手把的話，依然可以透過藍牙方式連接外部手把進行操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

LINE新版本強化隱私 可關閉訊息通知大頭貼

iOS今年首次更新 修正訊息、CarPlay錯誤

NVIDIA悄悄更新搭載12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 3080

混合實境眼鏡Razor MR Glasses僅85克 支援Android、iOS、PC裝置連接使用

相關新聞

《要塞英雄》藉由GeForce NOW「合法」重返iOS裝置

雖然因為與蘋果之間訴訟，使得EPIC Games旗下《要塞英雄》 (Fortnite)從蘋果App Store下架。不過，藉由NVIDIA的GeForce NOW串流遊戲服務，顯然將能讓《要塞英雄》「合法」回歸iPhone及iPad，甚至可在Mac上遊玩，

微軟證實去年底已全面停產Xbox One 將專注推廣Xbox Series X|S

微軟遊戲產品行銷資深總監Cindy Walker稍早證實，已經在去年底全面終止所有Xbox One系列遊戲主機生產，將專注於生產現行銷售Xbox Series X|S。

PS、SEGA主機化身造型手錶 90年代經典回憶都戴在手上

90年代是電玩市場的戰國時代，各家廠商紛紛推出獨具特色的主機，是許多老遊戲迷的美好回憶。最近就有日本廠商，以這些經典遊戲機的造型推出周邊商品，引起許多玩家的關注。

Udelv針對物流運送打造的無人自駕車Transporter 採用Mobileye Drive平台設計

藉由Mobileye旗下Mobileye Drive平台設計，自駕車新創公司Udelv在此次CES 2022期間展示可對應多站點停靠的自駕物流車Transporter，預計最快可在2023年進入商用，藉此改善未來物流業缺乏人力情況，並且可讓物流效率提升。

混合實境眼鏡Razor MR Glasses僅85克 支援Android、iOS、PC裝置連接使用

虛擬視覺解決方案業者ThirdEye宣布推出針對消費市場打造的混合實境眼鏡裝置Razor MR Glasses，將以僅85公克重量吸引更多人配戴使用，同時也能直接調整鏡片度數，讓近視的人也能順利配戴使用。

KONAMI將以經典遊戲《惡魔城》進軍NFT市場 探索未來發展可能性

如同Square Enix日前透露今年將擴大投入NFT、區塊鏈等技術發展，日本遊戲業者KONAMI稍早宣布因應《惡魔城》系列作品推出35週年，將推出14款源自此經典遊戲的NFT典藏內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。