《要塞英雄》藉由GeForce NOW「合法」重返iOS裝置
雖然因為與蘋果之間訴訟，使得EPIC Games旗下《要塞英雄》 (Fortnite)從蘋果App Store下架。不過，藉由NVIDIA的GeForce NOW串流遊戲服務，顯然將能讓《要塞英雄》「合法」回歸iPhone及iPad，甚至可在Mac上遊玩，
依照NVIDIA說明，在此項與EPIC Games合作內容中，將先以封測形式對外提供使用，玩家無須是GeForce NOW服務付費用戶身分即可遊玩，只要透過iOS作業系統內建Safari瀏覽器開啟GeForce NOW服務，或是透過Android平台的GeForce NOW服務app啟動遊戲。
而這樣的作法，自然是讓iOS裝置用戶能「合法」再次遊玩《要塞英雄》，但是否能與先前的資料連動，以及之後是否需要透過GeForce NOWE服務付費用戶身分才能繼續遊玩，目前還沒有更具體說明。
至於對於Android平台裝置使用者來說，顯然沒有太大影響，畢竟以Android作業系統使用特性來看，即便《要塞英雄》從Google Play Store下架，玩家依然可以透過側載 (sideload)安裝APK檔案方式繼續遊玩。
此外，NVIDIA此次也說明將針對行動裝置觸控操作遊玩模式提供最佳化調整，而如果習慣使用控制手把的話，依然可以透過藍牙方式連接外部手把進行操作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言