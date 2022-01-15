《要塞英雄》藉由GeForce NOW「合法」重返iOS裝置

雖然因為與蘋果之間訴訟，使得EPIC Games旗下《要塞英雄》 (Fortnite)從蘋果App Store下架。不過，藉由NVIDIA的GeForce NOW串流遊戲服務，顯然將能讓《要塞英雄》「合法」回歸iPhone及iPad，甚至可在Mac上遊玩，

依照NVIDIA說明，在此項與EPIC Games合作內容中，將先以封測形式對外提供使用，玩家無須是GeForce NOW服務付費用戶身分即可遊玩，只要透過iOS作業系統內建Safari瀏覽器開啟GeForce NOW服務，或是透過Android平台的GeForce NOW服務app啟動遊戲。

而這樣的作法，自然是讓iOS裝置用戶能「合法」再次遊玩《要塞英雄》，但是否能與先前的資料連動，以及之後是否需要透過GeForce NOWE服務付費用戶身分才能繼續遊玩，目前還沒有更具體說明。

至於對於Android平台裝置使用者來說，顯然沒有太大影響，畢竟以Android作業系統使用特性來看，即便《要塞英雄》從Google Play Store下架，玩家依然可以透過側載 (sideload)安裝APK檔案方式繼續遊玩。

此外，NVIDIA此次也說明將針對行動裝置觸控操作遊玩模式提供最佳化調整，而如果習慣使用控制手把的話，依然可以透過藍牙方式連接外部手把進行操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》