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PS、SEGA主機化身造型手錶 90年代經典回憶都戴在手上

聯合新聞網 / 綜合報導
日本以經典遊戲主機設計手錶，圖為PlayStation的造型。圖擷取自ねとらぼ
日本以經典遊戲主機設計手錶，圖為PlayStation的造型。圖擷取自ねとらぼ

90年代是電玩市場的戰國時代，各家廠商紛紛推出獨具特色的主機，是許多老遊戲迷的美好回憶。最近就有日本廠商，以這些經典遊戲機的造型推出周邊商品，引起許多玩家的關注。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，90年代時，由世嘉推出的主機「SEGA土星」，以及索尼所推出的「PlayStation」與「PS One」喧騰一時，各自有其死忠的支持者。如今有廠商推出以這幾款主機為造型的手錶，並預計在2月中旬以轉蛋機台的模式販售，讓遊戲迷重溫往日美好。

報導指出，該款手錶根據機型與顏色，總共有四款不同造型，並且打開後的時間畫面，也都選用不同的遊戲片裝飾。SEGA土星白色款為「櫻花大戰2」，黑色款為「VR快打2」。而PlayStation裡頭則搭配「亞克傳承」，PS One則是「Everybody's Golf」。每次轉蛋的金額為400日幣（約相當於新台幣95元）。

白色款SEGA土星造型手錶。圖擷取自ねとらぼ
白色款SEGA土星造型手錶。圖擷取自ねとらぼ

許多網友看了紛紛表示「我是SEGA土星派，400是滿便宜的，不過用轉的不一定會出想要的」、「超喜歡SEGA土星！美好的回憶啊」、「櫻花大戰的不錯耶」、「實用性可能不高但還是期待」、「跟其他玩家喝酒時可以戴這個」、「平常戴著羞恥度好像有點高」、「如果是一般時鐘的話訂2000日幣我也會買」

PlayStation SEGA 遊戲機

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