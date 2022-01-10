Udelv針對物流運送打造的無人自駕車Transporter 採用Mobileye Drive平台設計

藉由Mobileye旗下Mobileye Drive平台設計，自駕車新創公司Udelv在此次CES 2022期間展示可對應多站點停靠的自駕物流車Transporter，預計最快可在2023年進入商用，藉此改善未來物流業缺乏人力情況，並且可讓物流效率提升。

目前Udelv已經獲准在位於加州埃爾塞貢多的美國空軍基地內部進行測試，同時也已經在美國及歐洲累積獲得1000張訂單。

Transporter設計上考量用於物流運輸，因此採無人隨車乘坐設計，將所有可使用空間挪作物流貨品存放，最高可成載2000磅重量貨品，並且以模組化、可自動運作的uPod儲物櫃設計，分別可放置小包裹、電子商務包裹、車用零件、電子產品，以及醫療相關貨品。

而動力部分則最高可以每小時70公里速度運作，採用90kWh至160kWh電池設計，最高行駛距離可達160英哩至300英哩，若配合快充則可在45分鐘內充入對應220英哩行駛距離使用電量。

至於自動駕駛運作部分，則是採用以Mobileye旗下EyeQ 5晶片為基礎的Mobileye Drive平台設計，搭配相機、光達與雷達識別車輛周遭環境，並且透過Mobileye旗下Road Experience Management平台，將地圖圖資結合導航資訊，以利Transporter能行駛在正確道路上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》