混合實境眼鏡Razor MR Glasses僅85克 支援Android、iOS、PC裝置連接使用

虛擬視覺解決方案業者ThirdEye宣布推出針對消費市場打造的混合實境眼鏡裝置Razor MR Glasses，將以僅85公克重量吸引更多人配戴使用，同時也能直接調整鏡片度數，讓近視的人也能順利配戴使用。

ThirdEye表示，Razor MR Glasses鏡片螢幕可對應70Hz畫面更新率與43度視角顯示範圍，約可對應120吋影像畫面投放，支援低延遲顯示表現，並且能與Android、iOS裝置連接，另外也能透過USB-C與PC、平板裝置連接，或是藉由HDMI與遊戲主機等裝置連接使用。

本身採用Android 9.0作業系統，內建電池續航時間約可達8小時，同時也支援透過兩組將造麥克風進行聲音控制，並且可透過兩組高解析音質喇叭輸出聲音。針對近視的人，則可直接透過眼鏡側面旋鈕改變對應度數，不向其他同性質眼鏡必須透過更換鏡片等方式調整。

而應用內容則可透過ThirdEye提供軟祭儀取得，其中包還可用於遠端協作的RemoteEye，以及經美國健康保險流通與責任法案(HIPAA)認可的遠端醫療應用RespondEye。此外，ThirdEye也說明將開放開發者針對Razor MR Glasses打造遊戲、娛樂等更豐富生活內容，藉此讓此款混合實境眼鏡應用功能更多元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》