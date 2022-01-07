KONAMI將以經典遊戲《惡魔城》進軍NFT市場 探索未來發展可能性

如同Square Enix日前透露今年將擴大投入NFT、區塊鏈等技術發展，日本遊戲業者KONAMI稍早宣布因應《惡魔城》系列作品推出35週年，將推出14款源自此經典遊戲的NFT典藏內容。

所有NFT典藏內容將從台灣時間1月13日上午6點起陸續登上熱門拍賣場OpenSea，並且開放全球競價，具體細節將會在後續公布。而典藏內容包含《惡魔城》系列作品遊戲場景、音樂、新視覺等內容，總計推出14款。

KONAMI表示，雖然目前NFT及區塊鏈技術仍處於相當早期發展階段，但希望透過將《惡魔城》系列作品發行NFT典藏內容測試水溫，藉此探索在此領域發展可能性，並且藉此觀察玩家反饋意見。

目前預計以NFT形式推出的典藏內容，分別包含以初期作品《惡魔城》關卡及登場怪物為基礎，重新繪製的原創8 bit畫素風格圖像「Castlevania – Dracula’s Castle Pixel Art」，以及源自《惡魔城》開場關卡的經典背景音樂，搭配遊戲場面影片內容的「Castlevania – Vampire Killer」，另外也包含《惡魔城II 詛咒的封印》及《惡魔城傳說》遊戲場面內容。

此外，典藏內容還包含《惡魔城》遊戲主角Simon Belmont攻略卓九勒城堡時的遊戲畫面，並且濃縮為3分34秒長度的微電影影片「Castlevania – Highlights」。

• 「Castlevania – Dracula’s Castle Pixel Art」：

• 「Castlevania – Vampire Killer」：

• 「Castlevania – Highlights」：

同時，KONAMI也表示將持續推廣《惡魔城》系列作品，並且評估推出能滿足玩家更多遊玩樂趣的新作可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》