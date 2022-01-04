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Dell展示Concept Nyx的跨螢幕遊戲串流遊玩應用概念

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Dell Alienware Concept Nyx
▲Dell Alienware Concept Nyx

先前提出多款概念設計後，Dell在CES 2022正式開展前更進一步展示名為Concept Nyx的跨螢幕遊戲串流遊玩應用概念，讓使用者能更有彈性以無線串流方式在家中各類連網螢幕遊玩遊戲，甚至可以透過單組螢幕遊玩不同遊戲，或是線上共同遊玩相同遊戲。

Dell所提出Concept Nyx概念設計，有點類似Valve在Steam，或是NVIDIA在Shield系列裝置提出的串流遊玩功能。但比較不同的是，Concept Nyx概念設計可以讓使用者將遊戲同時投放在不同螢幕上遊玩，或是在相同螢幕透放使用不同遊戲內容。

而操作模式則可透過連接控制器，或是使用諸如Dell曾在CES 2020期間揭曉的Concept UFO概念設計使用遊戲內容。

▲Concept Nyx本體是一台具備NAS功能的主機，並且能透過無線連接方式向家中其他連網螢幕、裝置投放遊戲等內容
▲Concept Nyx本體是一台具備NAS功能的主機，並且能透過無線連接方式向家中其他連網螢幕、裝置投放遊戲等內容

▲Concept Nyx可以同時向多組螢幕投放內容，或是針對單一螢幕投放不同內容
▲Concept Nyx可以同時向多組螢幕投放內容，或是針對單一螢幕投放不同內容

除了對應遊戲串流遊玩，Concept Nyx概念設計也能對應串流播放音樂、電視節目、電影，整體上也跟藉由NAS等設備提供內容串流播放的形式相仿，只是Dell在串流技術上增加更多互動與投放彈性，並且與Alienware等裝置整合使用，藉此提高遊玩使用體驗。

不過，跟Concept UFO等概念設計一樣，目前Concept Nyx概念設計仍未有實際成為市售商品的準備，目前僅以概念形式展示Dell在遊戲等內容體驗的應用想法。

▲可透過控制器操作遊戲內容，或是透過Concept UFO進行控制
▲可透過控制器操作遊戲內容，或是透過Concept UFO進行控制

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell UFO

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