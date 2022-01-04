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三星揭曉新款遊戲、專業螢幕 同步更新搭載磁吸視訊鏡頭的智慧顯示器

聯合新聞網 / 楊又肇

除了智慧電視產品，三星在CES 2022展前也更新遊戲螢幕、專業級螢幕，以及智慧顯示器產品。

此次推出的Odyssey Neo G8中，三星採用支援4K解析度、240Hz畫面更新率設計的Quantom Mini LED顯示面板，本身則以32吋、1000R曲度螢幕形式設計，支援1毫秒顯示反應，最高亮度可達2000nits，對比度則達1000000：1，靜態對比則可達Quantum HDR 2000等級，螢幕後方LED燈號也會配合顯示畫面色彩做動態調整。

而新款專業級螢幕High Resolution Monitor S8，則是針對創作者與設計師使用需求打造，提供27吋與32吋規格，支援98% DCI-P3廣色域顯示，符合Display HDR 600認證，以及UL無眩光認證，螢幕也採用抗反射設計，藉此減少折射影響，另外亦可透過90W USB PD供電，並且搭載RJ-35網路孔介面，能配合USB介面與PC裝置連接使用。

至於新款智慧型顯示器Smart Monitor M8則採用32吋設計，同樣整合SmartThings應用功能，並且搭配磁吸固定的SlimFit視訊鏡頭，本身可透過USB Type-C連接埠對應65W USB PD供電，同樣也能配合PC連接使用螢幕厚度僅為11.4mm，螢幕本身則對應4K UHD解析度，支援99% sRGB廣色域。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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