快訊

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

蔡總統和高官搭專機輔選林靜儀 顏寬恒問：誰付錢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓尾巴機器人登場 模擬寵物行動、讓人類「享受被咬的感覺」

聯合新聞網 / 楊又肇

2019年在CES期間展示名為Qoobo的貓尾巴機器人之後，總部位於日本東京的ユカイ工学 (Yukai Engineering)近期再度構思名為「甘噛みハムハム」的特殊機器人，將模擬寵物跟人互動時的輕咬行為，讓使用者能隨時「享受被咬的感覺」。

ユカイ工学引述日本國際電器通訊基礎技術研究所室長塩見昌裕說明，「甘噛みハムハム」的設計，其實是模擬寵物與人之間親密互動的輕咬行為，藉此表現對人好奇與親暱互動，與害怕、嚇阻時的啃咬情況完全不同。而通常人類在感受這樣的情況時，心情也會相對放鬆，因此希望透過「甘噛みハムハム」實現這樣的模擬效果。

目前「甘噛みハムハム」提供三花猫「Yuzu」 (柚子)，以及柴犬「Kotaro」 (小太郎)兩種選擇，預計會在接下來的CES 2022期間對外展示。

另外，ユカイ工学也計畫展示更新款Bocco機器人，並且將以Bocco Emo為稱，將可用於協助偵測病人的脈搏、血氧，以及體溫等數據，並且在數據發生異常時，緊急聯絡護理人員。

ユカイ工学打造的貓尾巴機器人：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

寵物 日本 柴犬

延伸閱讀

新冠變種病毒影響加劇 ES 2022實體展會將提前一天閉幕

疫情升溫大廠打退堂鼓 美CES展將提前一天閉幕

迎接CES展 元宇宙飆風再起要買誰？

46個碩博班招生掛蛋、台大也入列 大學主管回應了

相關新聞

貓尾巴機器人登場 模擬寵物行動、讓人類「享受被咬的感覺」

2019年在CES期間展示名為Qoobo的貓尾巴機器人之後，總部位於日本東京的ユカイ工学 (Yukai Engineering)近期再度構思名為「甘噛みハムハム」的特殊機器人，將模擬寵物跟人互動時的輕咬行為，讓使用者能隨時「享受被咬的感覺」。

Sony強調PS5整體電力損耗、對環境影響 均遠低於PS4

日前說明以竹子、甘蔗渣與再生紙打造更堅固耐用的環保素材，作為日後產品盒裝設計後，Sony稍早更在集團永續投資簡報中，重申提高電視、遊戲主機與消費電子產品的環保效益，其中更強調PlayStation 5相比PlayStation 4減少顯著的能源浪費，另外在PlayStation 5遊戲主機機構設計與包裝更重視環保。

蘋果明年準備推出AR裝置？ 傳挖角Meta AR公關總監

蘋果公司可能正在為傳聞已久的推出擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴裝置做準備，據傳已經從臉書母公司Meta挖角AR公...

傳Android 13可獨立指定app使用語言翻譯功能 還將原生支援LE Audio音訊技術

相關消息指稱，Google預計明年推出的Android 13，將會加入名為「Panlingual」新功能，將可讓app對應獨立使用語言設定，無需與系統設定語言綁定。此外，Android 13也可能原生支援藍牙技術聯盟提出的LE Audio技術規範，藉此對應更好藍牙傳遞音質表現。

針對企業儲存需求 三星打造首款PCIe 5.0介面設計SSD

三星稍早宣佈推出新款以PCIe 5.0規格設計，針對企業級伺服器打造的PM1743 SSD，標榜最高可達每秒13000MB讀取速度，更讓IOPS每秒讀寫量可達2500K，相比前一代採用PCIe 4.0規格增加一倍以上。

日系手遊強勢登台 「#空帕斯：陣地攻防戰」上市

自2016年上市以來下載量突破1,500萬，由NHN PlayArt Corp.與日本多玩國公司（DWANGO Co.,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。