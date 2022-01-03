貓尾巴機器人登場 模擬寵物行動、讓人類「享受被咬的感覺」

2019年在CES期間展示名為Qoobo的貓尾巴機器人之後，總部位於日本東京的ユカイ工学 (Yukai Engineering)近期再度構思名為「甘噛みハムハム」的特殊機器人，將模擬寵物跟人互動時的輕咬行為，讓使用者能隨時「享受被咬的感覺」。

ユカイ工学引述日本國際電器通訊基礎技術研究所室長塩見昌裕說明，「甘噛みハムハム」的設計，其實是模擬寵物與人之間親密互動的輕咬行為，藉此表現對人好奇與親暱互動，與害怕、嚇阻時的啃咬情況完全不同。而通常人類在感受這樣的情況時，心情也會相對放鬆，因此希望透過「甘噛みハムハム」實現這樣的模擬效果。

目前「甘噛みハムハム」提供三花猫「Yuzu」 (柚子)，以及柴犬「Kotaro」 (小太郎)兩種選擇，預計會在接下來的CES 2022期間對外展示。

另外，ユカイ工学也計畫展示更新款Bocco機器人，並且將以Bocco Emo為稱，將可用於協助偵測病人的脈搏、血氧，以及體溫等數據，並且在數據發生異常時，緊急聯絡護理人員。

ユカイ工学打造的貓尾巴機器人：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》