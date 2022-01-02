Sony強調PS5整體電力損耗、對環境影響 均遠低於PS4

日前說明以竹子、甘蔗渣與再生紙打造更堅固耐用的環保素材，作為日後產品盒裝設計後，Sony稍早更在集團永續投資簡報中，重申提高電視、遊戲主機與消費電子產品的環保效益，其中更強調PlayStation 5相比PlayStation 4減少顯著的能源浪費，另外在PlayStation 5遊戲主機機構設計與包裝更重視環保。

依照Sony說明，PlayStation 5採用SSD設計，相比PlayStation 4啟用速度快上100倍，同時在處理器與顯示晶片設計有更高電力使用效率，啟動時的整體耗電量遠比PlayStation 4及PlayStation 4 Pro更低，甚至在PlayStation 5遊玩PlayStation 4遊戲時，相較在PlayStation 4 Pro上執行使用電力僅為三分之一。

而在待機使用情況下，PlayStation 5的耗電量比起PlayStation 4、PlayStation 4 Pro更降低高達80%，在主機連網與透過USB連接埠充電情況下的電力損耗更降低28-30%左右。

雖然PlayStation 5執行遊戲時的電力損耗相對較高，但因為整體執行效率會比PlayStation 4更快，因此實際產生的電力損耗還是較低。

若以2013年推出的PlayStation 4計算，PlayStation 5的電力損耗越降低11-17%左右，意味Sony每賣出100萬台PlayStation 5，約可減少4萬6000噸的碳排放量。

而從2020年11月至2021年8月期間累計銷售的PlayStation 5約達1010萬台計算，在平均使用5年情況下，約減少6.2TWh用電量，相當於170萬戶英國家庭全年用電量。

至於在PlayStation 5的機身設計，Sony採用ABS與聚碳酸酯材質打造，並且確保這些材質可輕易拆解及容易回收特性，其中更在材質中降低阻燃劑成份，同時也針對重量超過20公克的塑膠零件清楚標示材質成份與阻燃劑含量比重，以利日後回收時進行分類。

另外，在PlayStation 5的原廠盒裝部分，更將包裝的塑膠含量降低至1-7%，更讓遊戲主機能以最小容積包裝，避免佔據過多貨運或倉儲空間。

在未來發展規劃中，Sony已經表明不會再以塑膠包裝小型商品，而會透過可高度回收材質，如再生紙等材質進行包裝，在日後推出的PlayStation遊戲主機也會遵循這樣的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》