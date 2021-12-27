傳Android 13可獨立指定app使用語言翻譯功能 還將原生支援LE Audio音訊技術

相關消息指稱，Google預計明年推出的Android 13，將會加入名為「Panlingual」新功能，將可讓app對應獨立使用語言設定，無需與系統設定語言綁定。此外，Android 13也可能原生支援藍牙技術聯盟提出的LE Audio技術規範，藉此對應更好藍牙傳遞音質表現。

依照目前Android平台上的app使用模式，通常會隨著系統設定使用語言，進而使用相同語言介面，除非app本身僅支援單一語言，或是透過使用者手動設定。

而目前在「Panlingual」功能中，則可能讓使用者在系統設定選項內，即可自訂app預設使用語言介面，例如讓系統維持英文介面，app則使用中文介面。此外，此項功能也可能導入Android 12開始強化的翻譯功能，讓app可以透過Google翻譯轉換成不同語言顯示模式。

不過，目前此項功能顯然仍處於初期階段，甚至可能還有不少會做調整部分，或是最終使用模式截然不同。

另一方面，Android 13也可能加入藍牙技術聯盟去年提出的LE Audio技術規範，在標準藍牙技術上增加LC3編解碼技術，讓Android手機能以更低功耗傳輸高品質音訊，並且納入無上限設計的音訊共享功能，以及針對聽障者使用藍牙助聽器加入更好支援性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》