針對企業儲存需求 三星打造首款PCIe 5.0介面設計SSD

三星稍早宣佈推出新款以PCIe 5.0規格設計，針對企業級伺服器打造的PM1743 SSD，標榜最高可達每秒13000MB讀取速度，更讓IOPS每秒讀寫量可達2500K，相比前一代採用PCIe 4.0規格增加一倍以上。

另外，三星也強調此款SSD在每瓦存取效能可達每秒608MB，相較前一代產品約提昇30%，另外更強調在連續寫入表現可達每秒6600MB，以及隨機寫入效能可達IOPS 205K表現。

由於強化資料存寫效率，對於企業應用在大量資料管理使用需求，將能大幅降低電力損耗，因此也能讓企業在碳排放有更高控管效益。

此外，三星標榜PM1743 SSD容量可對應1.92TB至15.63TB (亦即2TB至16TB)選擇，並且依照儲存容量區分2.5吋與3吋EDSFF SSD形式設計，藉由7.5mm厚度設計對應新型態的伺服器內部空間安裝使用。

為了確保使用穩定性，PM1743 SSD更採用雙連接介面設計，但其中一款連接介面損壞時，即可透過另一組連接介面繼續使用。

目前三星已經開始向合作業者提供PM1743 SSD樣品進行測試，預計在2022年第一季進入量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》