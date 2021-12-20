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TikTok將以創作者製作餐點 在美國打造僅以線上訂購外送營運的虛擬餐廳
彭博新聞報導指稱，TikTok將與Virtual Dining Concepts、Grubhub合作，預計打造名為TikTok Kitchen為稱，並且僅以線上訂購外送方式營運的虛擬餐廳。
TikTok Kitchen預計會在明年3月正式在美國境內推出，其中將透過Virtual Dining Concepts、Grubhub服務，讓TikTok平台創作者所構思餐點能直接對外開放訂購，同時創作者也能因此獲利。
這樣的想法，其實是將先前透過直播銷售商品的模式加以調整，主要藉由創作者在TikTok上吸引觀眾訂購餐點，接著透過Virtual Dining Concepts服務協助餐點製作，並且透過外送服務Grubhub將餐點配送到訂購者手上，而創作者也能因此獲得分潤。
此項服務將率先在美國境內約300處地點提供，並且計畫在2022年底前讓服務據點增加至1000處以上，同時將以每季為週期更換熱門餐點，而首波準備推出餐點包含烤羊乳酪義大利麵、粉碎漢堡 (Smash Burger)、玉米排骨等。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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