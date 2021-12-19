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華為預告新品N連發 包含新款智慧眼鏡、智慧手錶、筆電與智慧車載用品

聯合新聞網 / 楊又肇

除了準備在12月23日的產品發表活動上揭曉名為P50 Pocket的直向螢幕可凹折手機，華為也將揭曉新款智慧穿戴裝置，包含新款智慧眼鏡，以及名為HUAWEI Watch D的智慧手錶。

其中，P50 Pocket已經由華為透露外觀細節之外，更在時尚芭莎雜誌中國版直接公布外觀，外側主相機鏡頭與P50系列一樣採兩組偌大圓形模組設計，但下方則是採用提供預覽使用的螢幕，主相機鏡頭則是集中在上方圓形模組內。

而機身除了日前由華為公布的棱狀紋路設計，更包含另一款採Sirocco風格或羽毛般紋路設計，硬體規格則預期採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，同時也可能使用Kirin 9000處理器。

此次發表會上更準備公布搭載通過中國藥監局二類醫療器材認證註冊，並且支援心電血壓記錄功能的HUAWEI Watch D，另外也計畫推出P50 Pro全新版本，以及新款MateBook筆電產品，而發表會上也將公布車載相關應用產品。

至於此次透露的智慧眼鏡設計，稍早則是在藝人陳小春拍攝短片中展示，其中包含搭載語音聲控與提醒功能，其中更可能與微信等服務進行深度整合，眼鏡鏡片更採磁吸方式固定，方便使用者快速拆換，並且內建鴻蒙作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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