Ubisoft證實 將由多倫多工作室打造《縱橫諜海》重製版
Ubisoft稍早證實，將由多倫多工作室負責打造《縱橫諜海》 (Splinter Cell)重製版，其中更確定將使用Ubisoft自有Snowdrop引擎，藉此提昇遊戲視覺效果與遊戲體驗，並且重現《縱橫諜海》特有的動態照明與陰影表現。
在由創意總監Chris Auty、製作人Matt West，以及技術製作人Peter Handrinos問答內容中，Ubisoft除了證實投入製作《縱橫諜海》重製版內容，更說明將曾經用在《湯姆克蘭西：全境封鎖2》 (Tom Clancy's The Division 2)、《阿凡達：潘朵拉邊境》，以及接下來即將推出《星際大戰》遊戲新作的Snowdrop引擎，套用在《縱橫諜海》重製版。
此外，Ubisoft也透露經典的潛行遊玩模式，同樣會在重製版內容會有全新詮釋，並且讓玩家能有不同遊玩感受。而此次負責打造重製版內容的多倫多工作室，先前也曾打造《縱橫諜海：黑名單》，因此在遊戲製作應該不會有太大落差。
不過，有部分玩家擔心，過去帶領團隊製作內容的Ubisoft副總裁暨聯合總監Maxime Béland，先前因為公司內部騷擾醜聞而離開，有可能對重製版內容開發產生影響。但從Chris Auty透露說法，強調此次打造重製版內容，將會成為未來系列作品重要基礎，似乎暗示此次重製版內容之外，Ubisoft更希望透過重啟《縱橫諜海》系列作品，藉此吸引更多玩家目光。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言