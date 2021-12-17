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Ubisoft證實 將由多倫多工作室打造《縱橫諜海》重製版

聯合新聞網 / 楊又肇

Ubisoft稍早證實，將由多倫多工作室負責打造《縱橫諜海》 (Splinter Cell)重製版，其中更確定將使用Ubisoft自有Snowdrop引擎，藉此提昇遊戲視覺效果與遊戲體驗，並且重現《縱橫諜海》特有的動態照明與陰影表現。

在由創意總監Chris Auty、製作人Matt West，以及技術製作人Peter Handrinos問答內容中，Ubisoft除了證實投入製作《縱橫諜海》重製版內容，更說明將曾經用在《湯姆克蘭西：全境封鎖2》 (Tom Clancy's The Division 2)、《阿凡達：潘朵拉邊境》，以及接下來即將推出《星際大戰》遊戲新作的Snowdrop引擎，套用在《縱橫諜海》重製版。

此外，Ubisoft也透露經典的潛行遊玩模式，同樣會在重製版內容會有全新詮釋，並且讓玩家能有不同遊玩感受。而此次負責打造重製版內容的多倫多工作室，先前也曾打造《縱橫諜海：黑名單》，因此在遊戲製作應該不會有太大落差。

不過，有部分玩家擔心，過去帶領團隊製作內容的Ubisoft副總裁暨聯合總監Maxime Béland，先前因為公司內部騷擾醜聞而離開，有可能對重製版內容開發產生影響。但從Chris Auty透露說法，強調此次打造重製版內容，將會成為未來系列作品重要基礎，似乎暗示此次重製版內容之外，Ubisoft更希望透過重啟《縱橫諜海》系列作品，藉此吸引更多玩家目光。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

多倫多 Ubisoft

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