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微軟承認當年關閉打造《神鬼寓言》的Lionhead Studios 其實是錯誤決定

聯合新聞網 / 楊又肇

在配合Xbox 20週年紀念推出的6集紀錄片中，微軟承認在2016年4月29日關閉過去打造《神鬼寓言》 (Fable)系列的Lionhead Studios，其實是錯誤決定

Lionhead Studios是由曾經帶領打造《上帝也瘋狂》 (Populous)、《地下城守護者》 (Dungeon Keeper)等遊戲的英國著名遊戲製作人Peter Molyneux創立，並且在2006年由微軟收購。

由微軟收購前，Lionhead Studios就已經在2004年於Xbox平台推出《神鬼寓言》，續作《神鬼寓言II》則是在2008年推出，兩款作品均吸引不少玩家支持。不過，在微軟於Xbox 360增加Kinect體感攝影機時，曾構想將體感遊玩方式與《神鬼寓言》作品結合，但最終卻無法順利獲得玩家青睞，使得《神鬼寓言：魔幻旅程》 (Fable: The Journey)實際銷量表現不佳。

而在2016年3月宣布取消Lionhead Studios開發多年的多人網路遊戲《神鬼寓言 傳奇》之後，微軟在同年4月29日隨即宣布關閉Lionhead Studios，當時引發許多玩家反彈。

在近期釋出紀錄片中，過去曾任微軟全球遊戲發行業務總經理Shannon Loftis承認，當時決定關閉Lionhead Studios，其實是個錯誤決定。而Xbox遊戲創作者體驗及生態系統負責人Sarah Bond也說明，微軟從關閉Lionhead Studios所得到經驗，重新思考如何不再重蹈覆轍，在Xbox業務負責人Phil Spencer說明中，更認為微軟的責任應該在協助所收購遊戲工作室原本擅長項目，而非藉其技術資源打造不同產品。

目前《神鬼寓言》系列新作將由Xbox Game Studios旗下曾打造《極限競速 地平線》系列的Playground Games負責開發，預計登上Xbox Series X及Windows 10/11平台，並且將在推出當天同步登上Xbox Game Pass訂閱服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紀錄片 微軟

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