《刺客教條：維京紀元》釋出大型資料片 追加兩則主角跨時空相遇故事

Ubisoft宣布，將在2022年3月10日針對《刺客教條：維京紀元》推出大型資料片「諸神黃昏的預兆」，並且同步公布免費更新內容《刺客教條》跨遊戲故事集，從即日起向所有擁有《刺客教條：維京紀元》，以及《刺客教條：奧德賽》的玩家，提供兩則與埃沃爾和卡珊卓有關故事。

此次發表的《刺客教條》跨遊戲故事集，是由Ubisoft魁北克工作室與Ubisoft蒙特婁工作室密切合作執行的該系列首個跨遊戲計畫。該故事集旨在回答這個問題：「當兩位《刺客教條》英雄相遇時會發生什麼事？」，並且探索這些《刺客教條》英雄之間的時空連結，為玩家帶來獨特的劇情體驗。

其中一則與埃沃爾及卡珊卓有關的故事，將收錄在《刺客教條：維京紀元》內，而另一則與卡珊卓或亞歷克西歐斯有關的故事，則會收錄在《刺客教條：奧德賽》。

而由Ubisoft索菲亞工作室領銜開發的下款大型資料片「諸神黃昏的預兆」，將繼續為《刺客教條：維京紀元》提供第二年度的遊戲上市後追加內容。

在此資料片中，埃沃爾必須接受他們作為北歐戰爭與智慧之神奧丁的命運。矮人王國斯瓦塔爾法海姆分崩離析，在這場混亂之中，奧丁的愛子巴德爾被不朽的火焰巨人史爾特爾俘虜了。

在「諸神黃昏的預兆」裡，玩家將能使用新的神力繼續他們的維京傳奇之旅，在充滿反差的神話世界裡展開絕望的救援任務。

從即日起至2022年4月9日期間購買「諸神黃昏的預兆」的玩家，即可獲得能立即在主遊戲裡使用的「暮光組合包」。本專屬特典包含了「得林的使者渡鴉外觀」、「哈法德山貓坐騎」、「暮光裝備組」和「阿爾古尼爾丹族斧」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》