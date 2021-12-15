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NVIDIA辦挑戰賽免費送高階顯卡 顯示延遲對遊戲體驗影響有多大

聯合新聞網 / 楊又肇

NVIDIA宣布與第一人稱射擊遊戲準度訓練軟體KovaaK's Aim Trainer合作，推出NVIDIA System Latency Challenge挑戰賽活動，除了由KovaaK's提供免費7日體驗，並且讓使用GeForce 900系列以後規格顯示卡的玩家參與挑戰，並且將在排行榜內出選27名幸運玩家，將可獲得NVIDIA高階顯示卡，以及支援NVIDIA G-SYNC抗畫面顯示撕裂電競螢幕與電競滑鼠等獎項。

依照NVIDIA公布消息，27位獲選幸運玩家，分別可獲得9張GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition，以及9組微星Oculux NXG253R 360Hz NVIDIA G-SYNC電競螢幕，另外更包含9組羅技Pro X Superlight電競滑鼠，將在明年1月間進行抽選，並且在2月送出獎項。

不過，因為KovaaK's Aim Trainer會使用NVIDIA提供Reflex顯示技術，藉此校正顯示延遲情況，因此NVIDIA System Latency Challenge挑戰賽活動主要提供使用GeForce 900系列以後規格顯示卡的玩家參與。雖然使用AMD Radeon顯示卡的玩家也能參與遊玩，但最終挑戰結果並不會列入計算。

而舉辦NVIDIA System Latency Challenge挑戰賽活動，主要是為了讓更多玩家了解系統顯示延遲對於遊玩遊戲時所產生影響，尤其在講究隨瞄隨打的第一人稱射擊遊戲，因為系統顯示延遲可能就會改變整個戰局結果。

從先前研究顯示，若將操作延遲從100毫秒縮減至20毫秒，將能提高遊戲操作時的瞄準精確率提高37%，因此也凸顯系統顯示延遲在遊戲中的重要性，藉此推廣旗下顯示卡產品，以及能降低顯示延遲的螢幕產品。

在先前提供Reflex顯示技術中，NVIDIA表示可透過此項技術讓遊戲引擎渲染效率提昇，進而降低遊戲期間的顯示延遲。而在KovaaK 2.0版本中已經導入Reflex技術設計，讓玩家可在一般60Hz畫面更新率的螢幕下，即可對應更低顯示延遲情況。

至於在NVIDIA System Latency Challenge挑戰賽活動中，將會透過模擬25毫秒、55毫秒及85毫秒延遲情況，讓玩家實際感受不同系統顯示延遲對遊戲體驗所造成影響，同時也能在此情況下挑戰個人瞄準精確率表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA

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