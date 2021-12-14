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百度打造元宇宙平台「希壤」 可容納10萬人在虛擬空間互動

聯合新聞網 / 楊又肇

在越來越多業者紛紛搶攻元宇宙 (metaverse)市場後，中國業者自然也沒有在此趨勢下落後，除了日前中國電信宣布進軍元宇宙內容市場，百度近期也證實將在12月27日公布旗下元宇宙產品「希壤」，並且確認將透過此平台舉辦百度人工智慧開發者大會Create 2021，成為中國境內第一個在元宇宙環境下舉辦，同時可容納10萬人參與互動的虛擬大會活動。

依照百度說明，透過app形式呈現的「希壤」，將是中國境內第一個國產元宇宙產品，透過可結合真實與虛擬環境，同時能永久留存的多人互動虛擬空間提供使用。

而「希壤」平台將以莫比烏斯環星球形式呈現，並且融合大量中國風格元素，其中包含融入少林寺、三星堆，以及三體博物館等中國境內地標，另外也添加中國山水、文化、歷史等元素，使用者更可在「希壤」平台建立個人專屬虛擬形象，並且藉由手機、PC，或是虛擬實境頭戴裝置登入，同時在平台上看展、交流，或是參與更多互動。

此外，百度更強調會以巨量演算能力及演算法支撐「希壤」平台運作，同時可讓使用者透過耳機如臨實境般的環境聲音效果體驗，甚至能透過麥克風進行多方語音交流。

對於未來網路平台發展，百度目前已經將元宇宙是為下一個網路應用發展方向，並且擴大投入人工智慧與雲端運算布局，更強調在今年的核心研發費用佔比增加至21.4%，預計成為元宇宙推動引擎，希望能與更多業者合作讓元宇宙應用生態普及化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

百度 元宇宙

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