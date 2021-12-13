專利顯示LG將把升降機構的可凹折螢幕 應用在車載系統設計
在世界智慧財產權組織遞交設計專利中，LG可能計畫將過去應用在電視的升降機構，以及螢幕可凹折設計與車載系統使用螢幕結合。
從設計專利描述內容顯示，此項設計將可讓螢幕在未使用情況下，能以折疊形式收納在車載系統內。而在啟用時，則可透過升降機構往上抬升，並且自動將原本以折疊收納的螢幕攤開，藉此以更大螢幕尺寸顯示車載系統連動內容，包含導航資訊、與手機連動來電或簡訊，甚至車輛行駛過程對應各類即時資訊。
而透過折疊收納方式，預期能讓螢幕透過升降機構收納在車載系統內時，可以節省佔用一些內部空間，同時也能讓螢幕有進一步的抗刮保護效果。
目前暫時還無法確認LG是否會將此項設計專利變成實際商用產品，但從LG目前積極布局車用市場，或許未來有機會在特定車款看見此項專利實際應用設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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