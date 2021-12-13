Netflix啟用「Tudum」網站 吸引使用者深入觀看更多收錄影片
Netflix稍早在全球地區推出名為「Tudum」的網站，將讓使用者更容易知曉Netflix服務內容更新，以及接下來即將推出影片、影集內容預告，另外也將收錄更多內容相關報導，讓使用者能更關注Netflix服務動態。
而名稱「Tudum」實際上來自Netflix在影片開始前的音效狀聲詞，意味能讓使用者更深入了解Netflix收錄影片、影集內容，其中包含演員介紹、影片背後故事，或是獨家專訪等內容。
Netflix行銷長Bozoma Saint John表示，希望透過「Tudum」網站加深使用者與服務內容黏著程度，並且透過更多介紹內容、相關報導吸引使用者觀看更多內容，讓更多值得觀看內容使用率增加。
目前「Tudum」網站僅先以英語內容呈現，但從Netflix服務本身就對應多國語言情況來看，未來預期也會增加更多語言版本，同時也會持續增加更多內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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