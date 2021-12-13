Netflix啟用「Tudum」網站 吸引使用者深入觀看更多收錄影片

相較微軟在Xbox系列主機提供向下相容舊平台遊戲功能，同時也配合Xbox Game Pass訂閱服務，讓使用者能下載遊玩更多服務，或是透過Ultimate訂閱版本以雲端形式在更多連網裝置遊玩包含3A等級新作等遊戲內容，Sony方面在PlayStation系列主機提供的PlayStation Plus訂閱服務與 PlayStation Now串流遊戲服務顯然沒有太大吸引力，但顯然在微軟等業者競爭壓力下，Sony也計畫推出全新訂閱服務作為抗衡。

2021-12-08 08:59