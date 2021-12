Sony收購曾協助製作《戰神》等遊戲作品的Valkyrie Entertainment

今年接連宣布收購多家遊戲工作室之後,Sony稍早再度宣布過去曾與索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室合作,協助製作2018年版《戰神》的遊戲工作室Valkyrie Entertainment。

Valkyrie Entertainment過去曾推出戰爭策略式遊戲《Guns Up!》的遊戲工作室Valkyrie Entertainment,並且協助多款遊戲作品內容製作,包含《英雄聯盟》、《特戰英豪》、《最後一戰:無限》、《極限競速7》、《腐爛國度2》,以及《中土世界:戰爭之影》都曾由Valkyrie Entertainment參與製作。

此次由PlayStation Studios負責人Hermen Hulst於Twitter證實此項收購,同時也確認未來Valkyrie Entertainment將加入PlayStation成為重點遊戲開發單位。

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5

