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Sony收購曾協助製作《戰神》等遊戲作品的Valkyrie Entertainment

聯合新聞網 / 楊又肇

今年接連宣布收購多家遊戲工作室之後，Sony稍早再度宣布過去曾與索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室合作，協助製作2018年版《戰神》的遊戲工作室Valkyrie Entertainment。

Valkyrie Entertainment過去曾推出戰爭策略式遊戲《Guns Up!》的遊戲工作室Valkyrie Entertainment，並且協助多款遊戲作品內容製作，包含《英雄聯盟》、《特戰英豪》、《最後一戰：無限》、《極限競速7》、《腐爛國度2》，以及《中土世界：戰爭之影》都曾由Valkyrie Entertainment參與製作。

此次由PlayStation Studios負責人Hermen Hulst於Twitter證實此項收購，同時也確認未來Valkyrie Entertainment將加入PlayStation成為重點遊戲開發單位。

目前Valkyrie Entertainment預計會與索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室合作，將在2022年推出《戰神：諸神黃昏》，預計在PlayStation 5與PlayStation 4平台推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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