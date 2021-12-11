曾打算把Xbox加入蘋果系統！微軟與蘋果談判 但交易破局

從雙方所談判的細節來看，代表微軟曾認真想要把 Xbox 加入蘋果系統。

The Verge 報導，微軟曾經同意將 Xbox 遊戲加入蘋果平台，並打算在 iOS 系統上推出 Xbox 獨家的 3A 級遊戲。不過，雙方後來談判破局。

根據微軟 Xbox 業務開發負責人 Lori Wright 與蘋果 App Store 團隊主要成員間的往來郵件顯示，微軟曾經在 2020 年 3 月提到，為了避免 Xbox 整體服務轉到 App Store 上的單一 App 時會產生體驗落差，導致蘋果玩家使用 Xbox 時有較差體驗，建議可以把 Xbox 的多個串流媒體應用程式以「快捷列」（shortcut）模式 App 上架蘋果系統，也就是類似 watchOS 上頭應用程式的運作模式。

從雙方所談判的細節來看，代表微軟曾認真想要把 Xbox 加入蘋果系統。但後來談判破局，此事未成。

微軟告訴外媒，蘋果並未同意其要求，而後續微軟也在 2020 年 10 月宣布將開發瀏覽器版本的解決方案，打算透過 web 將 xCloud 引入 iOS 系統。而蘋果則說，破局主因是微軟希望繞過應用程式內購買（In-App Purchase；IAP），以避開大量冗餘的 API 工作。雖然蘋果表示，相信微軟不會規避 30% 的抽成，但還是有點擔心跳過 IAP 後所產生的金流議題。

但微軟否認蘋果的說法。微軟指出，他們目前在 Google Play 上就是透過 Xbox Game Pass 應用程式來提供 Xbox 雲端遊戲，也沒有啟用 IAP；因此只要蘋果允許，微軟也希望複製同樣模式在 App Store 上。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》