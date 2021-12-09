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Sony打造虛擬實境頭戴裝置原型 可對應雙眼達8K解析度視覺、低延遲表現

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早舉辦的Technology Day活動中，Sony展示以對應4K解析度的OLED microdisplay面板製作虛擬實境頭戴裝置原型，標榜能對應單眼4K解析度，或是雙眼8K解析度的虛擬實境視覺感受。

此外，Sony更以低延遲補正系統，讓虛擬實境視覺延遲降低至0.01秒，藉此讓虛擬實境視覺能以更穩定情況呈現，同時也能透過雙眼8K解析度降低網格視覺影響，藉此讓虛擬實境視覺變得更有沉浸感。

相較現有虛擬實境頭戴裝置，Sony此次提出的原型設計將能對應更擬真視覺感受，意味將能讓使用者更沉浸在虛擬實境環境，加上讓延遲情況縮減，更能減少過往影像延遲產生暈眩感。

不過，目前此項原型設計仍處於早期階段，甚至實際使用還必須透過雙手扶持才能觀看體驗，因此預期還需要些時間才能讓此原型設計成為市售商品，同時也無法確認是否會成為接下來準備推出的PlayStation VR 2設計基礎。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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