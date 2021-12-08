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PlayStation VR 2手持控制器設計專利獲批准 但未確定推出時程

聯合新聞網 / 楊又肇

針對接下來準備推出的PlayStation VR 2，Sony日前已經公布新一代手持控制器，其中加入DualSense無線控制器觸覺應用，但在稍早申請專利設計中，則是呈現不太一樣的手持控制器設計。

此項專利是在今年2月26日提出，其中採用設計類似目前Quest 2採用手持控制器，但頂端的定位裝置設計則明顯不同，同時也與Sony後續對外公布的手持控制器設計不一樣。

不過，從運作原理來看，一樣會配合虛擬實境頭戴裝置的攝影鏡頭進行定位，並且配合追蹤感應元件對應實際操作手勢，並且透過手持控制器上的按鍵對應特定操作需求。

但如果從專利設計來看，Sony顯然在實際設計作了一些調整，讓實際成為商品應用的手持控制器更貼近雙手操作模式，同時也能讓定位更加精準。

目前還無法確認Sony預計何時準備推出PlayStation VR 2，從先前透露說法中，此款虛擬實境頭戴裝置僅以單一線路即可與主機連接，單眼對應解析度增加至2000 x 2040，總計可對應4K解析度，同時視野也比前一代增加10°視角，讓使用者能透過110°視角體驗虛擬實境內容。

另一方面，Sony也計畫透過自動調整解析度，以及眼球視線追蹤設計，讓新款PlayStation VR可以針對使用者目光注視部分加強渲染，視角餘光部分則能以較低解析度內容呈現，藉此提高虛擬實境內容呈現流暢度，同時也能減少非必要的運算效能浪費。

此外，新款PlayStation VR更具備自行定位追蹤功能，藉此呈現更穩定、精準的虛擬實境內容呈現效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 PlayStation

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