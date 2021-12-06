快訊

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

Xbox風靡全球20年 新版「最後一戰」將上線

中央社 / 巴黎6日綜合外電報導

Xbox及其系列遊戲「最後一戰」（Halo）今年迎來20週年紀念，遊戲最新版將於8日正式推出，在此之前，官方已搶先發布免費測試版，讓玩家體驗重返26世紀太空戰爭的興奮之情。

微軟（Microsoft）旗下電動品牌Xbox風靡全球20年，其科幻第一人稱射擊遊戲「最後一戰」也邁入第20個年頭。

在最新版本「最後一戰：無限」（Halo Infinite）正式上線之前，微軟和遊戲開發商343 Industries於11月15日已推出免費測試版，一小時內就吸引10萬人同時透過線上平台Steam登入遊戲。

28歲的「最後一戰」玩家珍（Jenn）在遊戲中化名為Queen x3，她表示：「整個『最後一戰』社群都熱切期待這款遊戲的到來。」

Xbox初代遊戲機與「最後一戰」系列初款作品「最後一戰：戰鬥進化」（Halo: Combat Evolved）於2001年11月首度亮相，這款遊戲背景設定於人類殖民許多星球的未來。

這一系列遊戲很快成為所謂的「殺手級應用程式」（Killer App，意指極具價值的電腦程式或服務），而微軟當時則企圖在利潤豐厚的遊戲機市場中，與日本任天堂（Nintendo）和索尼（Sony）一較高下。

20年後，Xbox仍是電子遊戲產業的重要參與者，Xbox Live線上對戰平台現有超過1億名每月用戶。

不過，根據Ampere的分析，Xbox遊戲機2021年銷售仍落後於日本巨頭任天堂的Switch以及索尼的PlayStation 5。

而在Xbox遊戲方面，「最後一戰」系列已狂銷9100萬套，並衍伸出相關電影、書籍、漫畫和即將上演的電視影集。

「最後一戰」電競比賽的職業教練馬沙蘭（JoshuaMashlan）仍記得這款遊戲的聲勢看漲之時，「喜歡這遊戲的人（終於）不被當成阿宅」，他告訴法新社：「人人都想玩。」

馬沙蘭安排了一天休假時間來玩11月的測試版遊戲，儘管「有許多小瑕疵」，他仍然很享受，「對於我們玩了20年的遊戲而言，這是個全新開始」。

任天堂 日本

相關新聞

南韓擬從2025年起 將以VR形式測試年邁司機是否能繼續開車

南韓國家警察廳表示，預計藉由虛擬實境方式衡量年邁司機是否適合繼續開車，而此項措施預計從2025年開始實施。

Qualcomm透露目前著手評估RISC-V架構應用可能性 但尚未有具體產品規劃

在近期對外說明旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1具體細節時，Qualcomm產品管理副總裁Ziad Asghar透露目前除了持續與Arm深度合作之外，實際上也已經著手評估RISC-V架構設計應用可能性。

PS玩家看過來！Sony傳明年春天推全新PS遊戲訂閱服務

彭博資訊報導，Sony集團旗下PlayStation遊戲機部門計劃整合PlayStation Plus與 PlaySta...

交換禮物首選？微軟販售「踩地雷醜毛衣」兼顧實用性與惡趣味

聖誕節快到了，有想要買什麼作為交換禮物嗎？微軟推出的「踩地雷」醜毛衣，絕對能夠成為全場的焦點。

Ninu Smart Perfume 可連動安卓、iOS聰明混合出100多種香水成分

如同L’Oreal (萊雅)先前打造的「Perso」個人智慧美妝及保養裝置，位於斯洛維尼亞首都盧布爾雅那的新創團隊NINU perfume也推出一款可混合不同成分的客製化香水，並且能透過Android、iOS裝置連動調和香水成分。

亞馬遜透露將與EA、BioWare合作拍攝《質量效應》改編電視劇

近期接受訪談時，亞馬遜工作室 (Amazon Studios)負責人Jennifer Salke表示已經即將與EA及BioWare達成協議，計畫投入拍攝以《質量效應》 (Mass Effect)改編的電視劇內容，藉此吸引更多觀看目光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。