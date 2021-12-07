微軟在新版Microsoft Launcher客製化操作介面 增加Windows 11視窗半透明效果

除了釋出在PlayStation 5平台上實際遊玩的「深邃森林」賽道影片，Polyphony Digital在稍早更新影片中，更介紹保時捷Vision Gran Turismo概念電動跑車，預計在明年推出的《跑車浪漫旅7》登場。

2021-12-07 09:40