微軟在新版Microsoft Launcher客製化操作介面 增加Windows 11視窗半透明效果
微軟稍早釋出新版對應Android手機使用的Microsoft Launcher客製化操作介面，加入全新新聞服務，以及類似Windows 11的視窗半透明效果。
此次更新主要強化微軟新聞推薦內容，同時加入Windows 11視窗半透明效果，讓使用者能以更美觀介面操作手機內容。
除了增加半透明效果，微軟此次也針對Microsoft Launcher啟動效率作了提昇，並且讓動畫效果能以更流暢形式呈現，另外也改善在地化的Bing搜尋服務，同時也針對先前錯誤情況作了修正。
目前此項更新僅先針對加入微軟測試計畫的使用者提供，之後則會透過Google Play Store開放下載安裝。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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