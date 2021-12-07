快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

保時捷Vision Gran Turismo概念電動跑車 將在《跑車浪漫旅7》登場

聯合新聞網 / 楊又肇

除了釋出在PlayStation 5平台上實際遊玩的「深邃森林」賽道影片，Polyphony Digital在稍早更新影片中，更介紹保時捷Vision Gran Turismo概念電動跑車，預計在明年推出的《跑車浪漫旅7》登場。

如同先前在《跑車浪漫旅6》與20間車廠合作僅在遊戲中出現的Vision系列概念跑車，此次由保時捷打造Vision Gran Turismo概念電動跑車，一樣僅會在《跑車浪漫旅7》登場，不會出現在真實世界。而除了保時捷，預期Polyphony Digital也會與更多車廠合作新款Vision系列概念跑車。

而在此之前，Polyphony Digital也公布實際在PlayStation 5平台上遊玩的「深邃森林」賽道影片，藉此呈現《跑車浪漫旅7》，其中可以看見車輛行進中自然震動，以及過彎時的橫向慣性動感表現，另外也能清楚看見貼近真實場景與光影表現效果。

不過，基於與各車廠協議之下，預期在《跑車浪漫旅7》依然不會看見車輛因碰撞產生損毀情況，但Polyphony Digital表示將呈現高度擬真駕駛賽車的體驗，同時也能針對車輛進行改裝。

目前《跑車浪漫旅7》將會在2022年3月4日正式登上PlayStation 5，同時也會推出PlayStation 4平台版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

跑車 保時捷

延伸閱讀

公審保時捷佔用2格車位 網友反稱讚：良心車主

2021年洛杉磯車展！保時捷五款車型全球首發

續航里程突破500公里！保時捷Taycan GTS增添車系豐富選項

極致操駕的中置引擎跑車！保時捷718 Cayman GT4 RS發表，台灣售價同步出爐

相關新聞

南韓擬從2025年起 將以VR形式測試年邁司機是否能繼續開車

南韓國家警察廳表示，預計藉由虛擬實境方式衡量年邁司機是否適合繼續開車，而此項措施預計從2025年開始實施。

保時捷Vision Gran Turismo概念電動跑車 將在《跑車浪漫旅7》登場

除了釋出在PlayStation 5平台上實際遊玩的「深邃森林」賽道影片，Polyphony Digital在稍早更新影片中，更介紹保時捷Vision Gran Turismo概念電動跑車，預計在明年推出的《跑車浪漫旅7》登場。

微軟在新版Microsoft Launcher客製化操作介面 增加Windows 11視窗半透明效果

微軟稍早釋出新版對應Android手機使用的Microsoft Launcher客製化操作介面，加入全新新聞服務，以及類似Windows 11的視窗半透明效果。

Qualcomm透露目前著手評估RISC-V架構應用可能性 但尚未有具體產品規劃

在近期對外說明旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1具體細節時，Qualcomm產品管理副總裁Ziad Asghar透露目前除了持續與Arm深度合作之外，實際上也已經著手評估RISC-V架構設計應用可能性。

PS玩家看過來！Sony傳明年春天推全新PS遊戲訂閱服務

彭博資訊報導，Sony集團旗下PlayStation遊戲機部門計劃整合PlayStation Plus與 PlaySta...

交換禮物首選？微軟販售「踩地雷醜毛衣」兼顧實用性與惡趣味

聖誕節快到了，有想要買什麼作為交換禮物嗎？微軟推出的「踩地雷」醜毛衣，絕對能夠成為全場的焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。