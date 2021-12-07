保時捷Vision Gran Turismo概念電動跑車 將在《跑車浪漫旅7》登場

除了釋出在PlayStation 5平台上實際遊玩的「深邃森林」賽道影片，Polyphony Digital在稍早更新影片中，更介紹保時捷Vision Gran Turismo概念電動跑車，預計在明年推出的《跑車浪漫旅7》登場。

如同先前在《跑車浪漫旅6》與20間車廠合作僅在遊戲中出現的Vision系列概念跑車，此次由保時捷打造Vision Gran Turismo概念電動跑車，一樣僅會在《跑車浪漫旅7》登場，不會出現在真實世界。而除了保時捷，預期Polyphony Digital也會與更多車廠合作新款Vision系列概念跑車。

而在此之前，Polyphony Digital也公布實際在PlayStation 5平台上遊玩的「深邃森林」賽道影片，藉此呈現《跑車浪漫旅7》，其中可以看見車輛行進中自然震動，以及過彎時的橫向慣性動感表現，另外也能清楚看見貼近真實場景與光影表現效果。

不過，基於與各車廠協議之下，預期在《跑車浪漫旅7》依然不會看見車輛因碰撞產生損毀情況，但Polyphony Digital表示將呈現高度擬真駕駛賽車的體驗，同時也能針對車輛進行改裝。

目前《跑車浪漫旅7》將會在2022年3月4日正式登上PlayStation 5，同時也會推出PlayStation 4平台版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》