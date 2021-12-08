彭博：Sony計畫打造全新PlayStation Plus訂閱服務 明年春季推出

相較微軟在Xbox系列主機提供向下相容舊平台遊戲功能，同時也配合Xbox Game Pass訂閱服務，讓使用者能下載遊玩更多服務，或是透過Ultimate訂閱版本以雲端形式在更多連網裝置遊玩包含3A等級新作等遊戲內容，Sony方面在PlayStation系列主機提供的PlayStation Plus訂閱服務與 PlayStation Now串流遊戲服務顯然沒有太大吸引力，但顯然在微軟等業者競爭壓力下，Sony也計畫推出全新訂閱服務作為抗衡。

依照彭博新聞取得消息，指出Sony計畫將PlayStation Plus及PlayStation Now兩項服務整合，並且以「Spartacus」為代號名稱，預計明年春季推出，並且提供PlayStation 5及PlayStation 4玩家使用。

在相關規劃中，Sony依然會保留PlayStation Plau品牌名稱，並且將區分三種服務版本，其中一個版本會與現有PlayStation Plus相同，另一個版本則會加入更多PlayStation 5與PlayStation 4遊戲內容供玩家使用，而第三個版本則會融入PlayStation Now服務，同時將加入PlayStation、PlayStation 2、PlayStation 3，以及PlayStation Portable平台遊戲，讓玩家可以遊玩更多舊平台經典或受歡迎的遊戲作品。

在此之前，索尼互動娛樂總裁既執行長Jim Ryan曾反對以訂閱方式提供遊戲作品，原因在於3A等級遊戲作品往往需要投入大筆資金，而投入數千萬或上義美元資金製作的遊戲內容成本顯然難以透過訂閱方式回收。

但是在微軟、EA、Ubisoft等平台經營業者先後推出自有訂閱遊戲服務，藉此吸引不少玩家支持之下，顯然Sony接下來也必須接受這樣的市場趨勢，並且在遊戲販售與訂閱使用之間取得恰好平衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》